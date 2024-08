Nach Wohnhausbrand mit Leichenfund: Brandursache geklärt

Nach einem Brand einer Dachgeschosswohnung in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) haben Spezialisten des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) nun die Brandursache festgestellt. Wie die Polizei in Eschwege am Dienstag mitteilte, wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einer Steckdosenverteilung ausgelöst. Diese sei wegen mehrerer elektrischer Geräte überlastet gewesen.

Der Tote, den Rettungskräfte am Sonntag aus der brennenden Wohnung geborgen haben, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht zweifelsfrei identifiziert. Ebenso sei die Todesursache noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.