Brand in Riedlingen: Identität des zweiten Toten geklärt

Der zunächst vermisste Bewohner des abgebrannten Hauses in Riedlingen (Kreis Biberach) ist tot. Es deute bislang alles darauf hin, dass der 68-Jährige in den Flammen ums Leben kam, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Bei Abrissarbeiten waren zu Beginn der Woche menschliche Überreste gefunden worden. Die Identität der Leiche wurde durch eine Obduktion bestätigt.

Bei dem Brand des Fachwerkhauses in Riedlingens Altstadt Mitte Januar starb zudem ein 82-Jähriger. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Das Haus galt nach dem Brand als einsturzgefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.