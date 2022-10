Fliegerbombe muss heute gesprengt werden: Oberhausen und Duisburg betroffen

In Oberhausen muss eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Die Evakuierungszone betrifft auch Duisburg, der Verkehr ist Einschränkungen unterlegen.

Als die 27 Zentner schwere Fliegerbombe in Oberhausen bei Sondierungsarbeiten gefunden wurde, war Schnell war klar: Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kann nicht mehr entschärft werden. Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, soll sie daher kontrolliert gesprengt werden.

Bomben-Sprengung in Oberhausen-Holten:

Die Sprengung wird vom Kampfmittelbeseitungsdienst kontrolliert. Die Bombe war am Emscherdamm in Oberhausen-Holten gefunden worden. Am Donnerstag soll sie nun in einen Bereich transportiert werden, der für die Sprengung vorbereitet wurde.

Mit der Maßnahme will der Kampfmittelbeseitigungsdienst um 13.00 Uhr beginnen. Sie wird wohl einige Stunden andauern. In dieser Zeit müssen nicht nur die Evakuierungszonen geräumt werden, es sind auch Einschränkungen beim Verkehr zu erwarten.

Bombenfund: Evakuierung in Oberhausen und Duisburg

Für die Evakuierungszonse wurde ein Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort festgelegt. Die Sicherheitszone beträgt 2.000 Meter. Neben Oberhausen-Holten sind auch die folgenden Teile des Duisburger Stadtgebietes von der Sprengung betroffen.

Röttgersbach

Wehofen

Obermarxloh

Insgesamt sind rund 2.700 Personen aus Oberhausen und 1.600 aus Duisburg von der Evakuierungszone betroffen. In der Sicherheitszone leben etwa 5.400 Oberhausener und 13.000 Duisburger. Sie werden dazu aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, welche von der Fundstelle abgewandt sind. Fenster in Häusern und Wohnungen sollen unbedingt geschlossen bleiben. Darauf werden am Donnerstag auch Lautsprecherdurchsagen in den betroffenen Regionen hinweisen.

Die Evakuierung beginnt am Donnerstag um 9.00 Uhr. Ab 12.00 Uhr dürfen sich dann keine Menschen mehr im Bereich der Sicherheitszone im Freien aufhalten. Ein Aufenthaltsraum für Anwohnerinnen und Anwohner wird in der Gesamtschule Neumühl/Emschertal in der Albert-Stein-Straße 11 eingerichtet.

Bombe wird in Oberhausen gesprengt: Einschränkungen im Verkehr – A3 gesperrt

Der Verkehr in und um Oberhausen und Duisburg wird durch die Sprengung der Fliegerbombe beeinträchtigt. Ab 13.00 Uhr soll die A3 zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Oberhausen gesperrt werden, bis die Sprengung erfolgt ist. Bereits ab 12.00 Uhr wird die Ausfahrt Holten gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung des Gebietes ist daher zu raten.

Die Strecke zwischen Dinslaken und Oberhausen-Sterkrade wird ab 13.00 Uhr von einer Vollsperrung betroffen sein. Am Bahnhof in Oberhausen-Holten wird ab 12.00 Uhr kein Zug mehr abfahren. Betroffen sind folgende Linien:

RE 5

RE 19

RE 49

In Duisburg ist die Straßenbahnlinie 901 von der Sprengung betroffen. Einschränkungen wird es auch bei folgenden Buslinien geben.