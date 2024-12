Öffnungszeiten an Silvester: Was hat am 31. Dezember offen?

Der 31. Dezember ist in keinem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag. Prinzipiell dürfen Geschäfte also regulär öffnen. Trotzdem können die Öffnungszeiten an Silvester stark variieren, da es in den Ladenschlussgesetzen der einzelnen Bundesländer nicht einheitlich festgelegt ist.

So ist die rechtliche Lage zu Öffnungszeiten an Silvester

Bis zur Föderalismusreform im Jahr 2006, die etliche Änderungen im Grundgesetz mit sich brachte, waren die Öffnungszeiten einheitlich im Ladenschlussgesetz des Bundes geregelt. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales liegt die Gesetzgebungskompetenz für den Ladenschluss seitdem aber bei den Bundesländern. Fast alle haben auch ein eigenes Gesetz erlassen - nur in Bayern gilt noch das Ladenschlussgesetz des Bundes.

Das heißt: Die Öffnungszeiten in jedem Bundesland können stark variieren. Nicht nur bezüglich der Uhrzeiten, zu denen man regulär einkaufen gehen kann, sondern auch bezüglich der Sonderregelungen, die zum Beispiel für Heiligabend oder Silvester festgelegt werden können.

Öffnungszeiten an Silvester: Wie lange dürfen Geschäfte offen haben?

Es gibt einen rechtlichen Rahmen, an den sich Geschäftsinhaber halten müssen. Nur Bremen, Hessen, Niedersachsen und Thüringen haben eine Sonderregelung im Ladenschlussgesetz. In allen anderen Bundesländern gelten am 31. Dezember die regulären Öffnungszeiten. Außerhalb folgender Uhrzeiten dürfen die meisten Geschäfte in den Bundesländern an Silvester nicht öffnen:

Baden-Württemberg: 0 bis 24 Uhr

Bayern: 6 bis 20 Uhr

Berlin: 0 bis 24 Uhr

Brandenburg: 0 bis 24 Uhr

Bremen: 8 bis 14 Uhr

Hamburg: 0 bis 24 Uhr

Hessen: 0 bis 14 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 0 bis 22 Uhr

Niedersachsen: 0 bis 14 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 0 bis 24 Uhr

Rheinland-Pfalz: 6 bis 22 Uhr

Saarland: 6 bis 20 Uhr

Sachsen-Anhalt: 0 bis 24 Uhr

Sachsen: 6 bis 14 Uhr

Schleswig-Holstein: 0 bis 24 Uhr

Thüringen: 0 bis 14 Uhr

Wichtig zu wissen: Nur weil Geschäfte rechtlich gesehen öffnen dürfen, heißt es nicht, dass sie das auch tun. Abhängig ist das vom Unternehmen und die Öffnungszeiten können sogar zwischen einzelnen Filialen variieren. Es lohnt sich daher, sich im Voraus beim jeweiligen Geschäft über die genauen Öffnungszeiten zu informieren. Sie müssen gut sichtbar platziert werden - oft stehen sie an der Eingangstür.

Öffnungszeiten an Silvester 2024: Welche Läden haben offen?

Silvester fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag. Supermärkte und Co. haben also regulär geöffnet. Einzelne Filialen können allerdings bereits früher schließen. Auf den Internetseiten der Discounter und der Filialsuche finden Sie aber meist die aktuellen Öffnungszeiten für die kommenden sieben Tage.

Auch wenn Silvester auf einen Sonntag fallen würde, gäbe es noch einige Anlaufstellen für Last-Minute-Besorgungen.. In allen Gesetzen gibt es einen Paragraphen, der den Verkauf besonderer Warengruppen festlegt. Dazu zählen verderbliche Waren, wie Milch oder Backwaren. Aus diesem Grund dürfen in den meisten Bundesländern Hofläden und Bäckereien zum Beispiel sonntags für eine bestimmte Zeit öffnen. In Bayern beispielsweise dürfen Bäcker an Sonntagen insgesamt drei Stunden öffnen, in anderen Bundesländern sind es bis zu sechs Stunden oder es gibt gar keine Einschränkungen.

Zusätzlich dürfen Supermärkte an Bahnhöfen oder Flughäfen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Waren verkaufen. Je nach Größe des Marktes gibt es aber auch dort teilweise Einschränkungen oder Sonderregelungen.

Auch Tankstellen dürfen sonntags Reisebedarf verkaufen. Der Begriff ist relativ weit gefasst und beinhaltet sogar Alkohol, allerdings nur in "kleineren Mengen". Laut Rechtsanwalt Henning J. Bahr ist "in kleineren Mengen" ein "unbestimmter Rechtsbegriff", damit "Behörden beim Vollzug des Gesetzes Spielraum bei der Auslegung haben." Wie der Rechtsanwalt uns auf Nachfrage mitteilte, gilt laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass an Tankstellen üblicherweise nur Mengen verkauft werden sollten, die "für eine Fahrpause oder die Weiterfahrt eines Kraftfahrers und gegebenenfalls der Mitfahrenden benötigt werden." Auch hier können Sie an Silvester aber noch außerhalb der regulären Öffnungszeiten letzte Erledigungen machen - vor allem, wenn das Datum wie dieses Jahr auf einen Sonntag fällt.

Übrigens: Wer eine Party veranstalten möchte, muss für gesellige Silvesterspiele nicht immer viel Geld ausgeben - es geht auch mit Zetteln und Stift. Wer auf WhatsApp einen lustigen Silvesterspruch verschicken möchte, wird in unserem Artikel fündig.