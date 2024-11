Flüchtiger Jäger in Österreich: Fluchtauto gefunden

Bei einer Gewalttat in Oberösterreich sind am Montag zwei Menschen getötet worden. Unter den Opfern ist auch der 64-jährige Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau. Der mutmaßliche 56-jährige Täter ist weiter auf der Flucht. Er gilt als gefährlich und soll Jäger sein. Die Polizei Oberösterreich veröffentlichte in den sozialen Medien ein Fahndungsfoto sowie das Kennzeichen des Mannes und wies darauf hin, nicht direkt mit dem mutmaßlichen Täter in Kontakt zu treten. Stattdessen solle bei einer Sichtung der Notruf gewählt werden.

Die Polizei ist mit der Spezialeinheit „Cobra“ auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Ein Motiv ist derzeit noch nicht bekannt, der ORF berichtet von Differenzen bei der Vergabe von Jagdrechten. Dies wurde vonseiten der Polizei bislang nicht bestätigt.

Inzwischen hat die österreichische Polizei das Fluchtauto sichergestellt. Ein Passant habe die Polizei auf das Fahrzeug in einem Wald auf dem Gemeindegebiet von Altenfelden in der Nähe der Tatorte aufmerksam gemacht, teilt die Polizei in Oberösterreich mit. Der Jäger wurde bislang nicht gefunden.

Nach Gewalttat in Oberösterreich: Mutmaßlicher Täter weiterhin auf der Flucht

Die Polizei warnt Anwohner, dass der Mann womöglich in der Region unterwegs sei. Spezialisten untersuchen das Auto nun auf Spuren. Insgesamt fahnden mehr als 250 Beamte nach dem flüchtigen Mann. Im Zuge der Fahndung waren auch Behörden in Tschechien und Deutschland alarmiert worden. Nach früheren Angaben der Ermittler hat der Mann zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich.

Die Region rund um den Heimatort des Verdächtigen, Altenfelden, sei laut einer Polizeisprecherin „eine Hochsicherheitszone“. Zudem erhielten potenzielle Ziele aus der Jägerschaft sowie die Ex-Frau und die Familie des getöteten Bürgermeisters Personenschutz. Wie die Staatsanwaltschaft in der Pressekonferenz mitteilte, habe der mutmaßliche Täter bislang keine Vorstrafen aufgewiesen auf und sei „ein unbeschriebenes Blatt“.