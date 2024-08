Richard Lugner stirbt im Alter von 91 Jahren

Der österreichische Unternehmer und Society-Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner ist am Montag im Alter von 91 Jahren gestorben. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Familienkreisen bestätigt. Laut einem Bericht der Krone soll es am Morgen einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döbling, am Rande Wiens, gegeben haben. Demnach hätten Rettungskräfte noch versucht, Lugner zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Der 91-Jährige hatte in den vergangenen Monaten mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Richard Lugner ist tot – mit 30 Jahren Baufirma gegründet

Lugner wurde im Jahr 1932 geboren. Seine Familie lebte in Wien, sein Vater arbeitete als Rechtsanwalt und Hausverwalter, seine Mutter war Hausfrau. Neben Richard hatten sie noch einen zweiten Sohn, Roland. Der Vater wurde eingezogen, Richard Lugner sah ihn im Alter von zehn Jahren das letzte Mal. Nach seiner Matura arbeitete Lugner für eine Baufirma, später für eine Mineralölfirma. Im Alter von 30 Jahren gründete er dann seine eigene Baufirma.

Bekannt wurde er mit dem Bau der ersten Moschee in Wien. 1990 eröffnete er sein Einkaufszentrum in Wien. Sieben Jahre später übergab er die Baufirma bereits an die beiden Söhne. Das Unternehmen bekam wirtschaftliche Probleme, die Häuser der Lugner City mussten verkauft und zurückleast werden.

Richard „Mörtel“ Lugner machte mit Ehen immer wieder Schlagzeilen

In die Medien schaffte es Lugner auch immer wieder durch seine Ehen – und Scheidungen. Lugner war sechsmal verheiratet und hinterlässt vier Kinder. Wärhend über seine beiden ersten Ehen wenig bekannt ist, verliefen die letzten vor den Augen der Öffentlichkeit. Im Alter von 29 Jahren hatte Lugner seine Jugendliebe Christine Gmeiner geheiratet, mit der er zwei Söhne hatte. Nach 17 Jahren Ehe trennte sich das Paar. 1979 heiratete er ein zweites Mal und wurde vier Jahre später geschieden. Seine dritte Ehefrau Susanne Dietrich fiel kurz nach der Scheidung nach einer Schönheitsoperation ins Koma und starb. Aus einer außerehelichen Beziehung hatte Lugner zudem eine Tochter.

1990 heiratete Lugner dann Christina, die er „Mausi“ nannte. Mit ihr hat er auch eine Tochter. Auch diese Ehe scheiterte im Jahr 2007. 2014 heiratete er dann Cathy aus Deutschland. Zwei Jahre später folgte die Scheidung. Zuletzt gab Lugner am 1. Juni Simone Reiländer das Eheversprechen. Neben seinem 92. Geburtstag wollte er sie am 11. Oktober kirchlich heiraten.