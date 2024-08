Schwere Unwetter in Österreich: Arlbergpassstraße weiterhin gesperrt

In Österreich kam es am Freitag zu schweren Unwettern. Besonders betroffen war das Dorf St. Anton am Arlberg. Der Regen spülte Erd- und Schlammmassen durch die Straßen, drang in Keller ein und riss mehrere Autos mit sich. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Ein Erdrutsch an der Verbindungsstraße zwischen Vorarlberg und Tirol, der Arlbergpassstraße, kam es am Freitagabend zu einem Erdrutsch. Die Straße musste gesperrt werden. Auch die Region Innsbruck-Land ist von den Unwettern betroffen. Hier kam es ebenfalls zu Erdrutschen.

Bei dem Unwetter in St. Anton traten am Freitagabend zwei Bäche über die Ufer. Die Feuerwehr ist seitdem im Dauereinsatz. „Alles in allem sind aktuell 350 Leute im Einsatz“, sagte Peter Mall, Sprecher des Krisenstabes, am Samstag im Gespräch mit der österreichischen Kronen Zeitung. „Der Fokus liegt jetzt ganz klar darauf, die Bäche vom Geröll freizubekommen.“ Auch die Notfallbecken für das Gletscherwasser seien verstopft und müssten ebenfalls geleert werden. Die Aufräumarbeiten müssen nun schnell voran kommen. Schon für Sonntag wurde neuer Starkregen angekündigt.

Derweil haben die Unwetter auch Auswirkungen auf Reisende. Die Arlbergpassstraße zwischen den westlichen Bundesländern Vorarlberg und Tirol wurde durch Erdrutsche blockiert. An einer Stelle wurde die Fahrbahn unterspült, sagte der Leiter des Krisenstabes.

Normalerweise wird der Arlberg durch den darunterliegenden Tunnel durchquert, doch der ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Deshalb musten Autofahrer auf dem Weg von Tirol nach Vorarlberg weiträumige Ausweichrouten durch das Tiroler Lechtal oder über Bayern nehmen. Wann die Sperrung der Arlbergstraße wieder aufgehoben wird, steht laut Behörden noch nicht fest.

Auch die Erdrutsche im Innsbrucker Land haben zu Straßensperrungen geführt. Hier ist unter anderem die Sellraintalstraße (L13) nicht mehr befahrbar. (mit dpa)