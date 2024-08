Was ist die optimale Temperatur zum Schlafen?

In heißen Nächten fällt vielen Menschen das Einschlafen und Durchschlafen schwer. Doch nicht nur Schlafen bei Hitze kann zum Problem werden. Wer bei niedrigen Temperaturen schon einmal in einem Zelt geschlafen hat, der weiß, dass es auch zu kalt zum Schlafen sein kann. Stellt sich die Frage: Gibt es eine ideale Schlaftemperatur?

Was ist die optimale Schlaftemperatur?

Ja es gibt sie, die ideale Temperatur zum Schlafen. Der Schlaf selbst ist zwar weitgehend unerforscht, doch zur richtigen Schlaftemperatur gibt es zahlreiche Studien, die allesamt zu einem ähnlichen Schluss kommen. Aus diesen lässt sich ableiten, dass eine optimale Temperatur zum Schlafen zwischen 15 und 18 Grad Celsius liegt. Fast alle Ergebnisse von Studien und wissenschaftlichen Arbeiten kommen auf einen Wert in diesem Bereich.

Das Umweltbundesamt empfiehlt eine Schlaftemperatur von 17 Grad Celsius - und liegt damit mitten drin. Eine neue Studie von ScienceDirect kommt allerdings zu dem Schluss, dass die optimale Schlaftemperatur bis zu 25 Grad Celsius beträgt. Gerade für ältere Menschen sei eine höhere Temperatur zu empfehlen.

Schlafforscher Peter Geisler stellt klar, dass das Temperaturempfinden von Menschen unterschiedlich ist. Es gebe einige Faktoren, die einbezogen werden müssen. Der Arzt des schlafmedizinischen Zentrums der Uni Regensburg nennt die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur und die Zugluft als Kriterien, die sich darauf auswirken, wie Temperaturen wahrgenommen werden.

Geisler tätigte im Interview mit Deutschlandfunk Nova eine klare Aussage auf die Frage, wie hoch die beste Schlaftemperatur ist: „Die richtige Schlaftemperatur ist immer dann erreicht, wenn Sie weder frieren, noch schwitzen.“

Beste Temperatur zum Schlafen für Männer und Frauen - gibt es einen Unterschied?

Bei manchen Paaren kommt es wegen der Schlafzimmer-Temperatur zu Diskussionen. Das liegt nicht nur am individuellen Temperaturempfinden. Es gilt längst als wissenschaftlicher Konsens, dass die Wohlfühltemperatur von Frauen etwa 2,5 Grad Celsius über der Wohlfühltemperatur von Männern liegt. Auf den Schlaf und das Schlafzimmer übertragen heißt das: Frauen frieren schneller als Männer - und die perfekte Temperatur zum Schlafen müsste für Frauen daher im Schnitt auch höher sein, als es bei Männern der Fall ist.

Georg Ertl, Internist an der Uniklinik Würzburg, erklärt, dass das mit der unterschiedlichen Ausstattung von Sexualhormonen zu tun hat. Diese bringt unterschiedliche Körperfunktionen und Körpermerkmale mit. „Einerseits könnte das mit der Durchblutung von Händen und Füßen zu tun haben, und auch der Ohren, an denen wir ja am ehesten frieren. Andererseits führt diese unterschiedliche Hormonausstattung auch zu einer unterschiedlichen Konstitution“, erklärt Ertl im Gespräch mit der Tagesschau.

Unterschiede sind folglich gegeben, weswegen es besonders für heterosexuelle Paare nicht immer einfach ist, die beste Temperatur zum Schlafen zu finden.

Optimale Baby-Schlaftemperatur und ideale Schlaftemperatur für Kinder

Die optimale Schlaftemperatur von Kindern und Babys unterscheidet sich kaum von der von Erwachsenen. Der Tenor von wissenschaftlichen Studien auf diesem Feld legt nahe, dass sie zwischen 16 und 19 Grad Celsius liegt. Auch bei Kindern gilt, dass individuelle Komponenten zu berücksichtigen sind.

Bei Babys ist es besonders wichtig, dass das Schlafzimmer nicht zu warm ist. Das US-Department of Health and Human Services warnt, dass Babys fünfmal schneller überhitzen als Erwachsene. Der Raum sollte daher lieber etwas zu kalt als zu warm sein.

Tipps für die beste Schlaftemperatur im Sommer

Im Sommer verbringen die meisten Menschen weniger Zeit im Schlafzimmer. Der Körper braucht nicht so viel Schlaf wie im Winter - und außerdem kann es in den eigenen vier Wänden heiß werden. Die Ausgangslage ist gerade im Schlafzimmer schwierig: Die optimale Schlaftemperatur im Sommer unterscheidet sich kaum von der, die im restlichen Jahr gilt. Gleichzeitig ist es schwierig, eine ideale Raumtemperatur herzustellen.

Um im Sommer möglichst nahe an die beste Temperatur zum Schlafen heranzukommen, sollte das Schlafzimmer morgens gelüftet werden. Wichtig ist dabei, dass nur dann Frische Luft ins Schlafzimmer gelassen wird, wenn die Außentemperatur kühler ist als die Raumtemperatur. Rollladen können vor der Sonneneinstrahlung schützen und ein Ventilator kann helfen, den Raum zu kühlen.

Tipps für die ideale Schlaftemperatur im Winter

Wenn die Temperatur im Schlaf unter 16 Grad sinkt, können wir unsere Körpertemperatur nicht mehr halten. Auch im Winter sollte die Raumtemperatur daher nicht unter diesen Wert sinken. Das ist häufig nur durch eine Heizung möglich, die auch in der Nacht durchläuft. Dabei kann auch eine Dämmmatte hinter dem Heizkörper helfen. Dieser verhindert, dass Wärme durch die Wand verloren geht. Für die optimale Schlaftemperatur im Winter sollte das Schlafzimmer regelmäßig durchgelüftet werden.

Die richtige Schlaftemperatur bei Erkältung

Bei einer Erkältung ist Schlaf häufig die beste Medizin. Wer denkt, dass die Heizung im Schlafzimmer in diesem Zuge ordentlich aufgedreht werden sollte, der irrt. Gerade bei einer Erkältung ist es wichtig, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Die ideale Schlaftemperatur bei Erkältung entspricht laut Michael E. Deeg, dem Pressesprecher des Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte, 16 bis 18 Grad Celsius.

Hierbei handelt es sich auch um die richtige Schlaftemperatur bei Fieber. Hintergrund ist, dass wir durch die Kühle besser einschlafen können und in der Folge einen ruhigeren Schlaf zu erwarten haben.

Übrigens: Wussten Sie, dass nackt schlafen den Stoffwechsel ankurbeln kann?