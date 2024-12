Feuer in Rohbau greift auf Dachstuhl und Gebäudekomplex über

Bei einem Gebäudebrand in einem Gebäudekomplex im Ortenaukreis ist eine Person leicht verletzt worden. Das Feuer sei in einem Rohbau in Offenburg ausgebrochen und habe auf den Dachstuhl und ein bestehendes Gebäude übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Person habe eine Rauchvergiftung erlitten. Die betroffenen Gebäudeteile wurden laut dem Sprecher stark beschädigt. Zur Ursache und zum Sachschaden gibt es bislang keine Angaben.

