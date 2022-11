Ottfried Fischer verliert bei Rollstuhl-Unfall einen Finger

Ottfried Fischer ist auf einen Rollstuhl angewiesen und hat kürzlich bei einem Unfall einen Finger verloren. Trotzdem lässt sich der ehemalige Schauspieler nicht unterkriegen.

"Der Rollstuhl ist ein Segen", sagte der ehemalige Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer in einem Interview mit der Bild. Doch er habe ihn seinen kleinen Finger gekostet. Vor einigen Monaten sei er eine Gasse langgefahren und dabei an einer Mauer entlanggeschrammt. "Der kleine Finger war dazwischen. Hing nur noch an einem Fetzen", erzählte der 69-Jährige. Es habe nicht geblutet und nicht wehgetan. Im Krankenhaus hätte man Fischer den Finger dann abgenommen.

Fischer, der vor Jahren an Parkinson erkrankt war, ist aktuell mehr denn je auf seinen Rollstuhl angewiesen. Mitte des Jahres riss sich der ehemalige Schauspieler die Oberschenkelsehne. Im Interview mit der Bild erklärte er: "Ich bin an einer Treppenstufe hängengeblieben und gestürzt." Jetzt sei er ein "Gefangener der Bude". "Es soll aber nicht so bleiben. Bis zu fünfmal in der Woche bin ich in einem Reha-Zentrum", so Fischer.

Ottfried Fischer trotz Parkinson zufrieden

Doch der 69-Jährige lässt sich offenbar nicht unterkriegen. "Bin sehr zufrieden mit meinem Rentnerdasein", so Fischer. Das machte er auch schon im Frühjahr bei einem Interview mit unserer Redaktion deutlich. "Ich packe das Schicksal gedanklich zusammen und stelle es dann irgendwo ab. Da steht es dann. Und dann schnüre ich ein neues Päckchen auf, das heißt: Gute Laune trotz Parkinson", sagte Fischer damals.

Ottfried Fischer wurde als Kabarettist und Schauspieler bekannt

Fischer war in der 80er-Jahren als Kabarettist und Schauspieler bekannt geworden. Er war unter anderem in "Irgendwie und Sowieso", "Der Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun" zu sehen. Außerdem moderierte er bis 2012 die Kabarettsendung "Ottis Schlachthof". 2008 hatte Fischer bekannt gegeben, dass er an Parkinson erkrankt ist.