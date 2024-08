Vom eigenen Auto überrollt: Tragödie beim Sternschnuppen-Spektakel

Eine Nacht, die mit Romantik und Staunen verbunden ist, endete für ein junges Pärchen in einer Tragödie. Die Perseiden-Nacht 2024 sollte ein unvergessliches Erlebnis werden, doch für eine 23-Jährige und ihren 24-jährigen Begleiter wurde die Beobachtung der Himmelslichter in der Nacht auf Montag (12. August) in Neversdorf bei Bad Segeberg zu einem Albtraum.

Die jungen Erwachsenen hatten sich in Schleswig-Holstein an einen abgelegenen Ort begeben, um bei sternenklarer Nacht die Meteoriten zu beobachten. Die Wahl fiel auf eine abschüssige Straßenböschung, um von dort und nach oben zu schauen. Doch das romantische Abenteuer nahm eine dramatische Wendung, als sich plötzlich das Auto, ein Suzuki-Kleinwagen, verselbstständigte.

Neversdorf (Schleswig-Holstein): Frau beim Sterne gucken von Auto überrollt

Das Auto begann sich zu bewegen und rollte direkt auf die beiden zu. Laut Berichten des NDR stemmten sich beide in einem verzweifelten Versuch gegen den Wagen, doch der Suzuki erfasste die Frau und überrollte sie, wobei sie unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. In diesem kritischen Moment alarmierte der Freund den Angaben zufolge umgehend die Rettungskräfte.

Der Polizeibericht schildert, dass sich die Frau aus Bad Oldesloe alleine gegen das Auto gestemmt habe, ehe sie überrollt wurde. Der Begleiter habe sich aufgrund der Geschehnisse unter starker Schockeinwirkung befunden.

Auto-Tragödie beim Beobachten der Perseiden-Nacht

Um 4:20 Uhr morgens trafen die Einsatzkräfte am Unfallort ein, unterstützt von einem Rettungshubschrauber. Notarzt und Sanitäter kämpften um das Leben der schwer verletzten Frau und mussten sie zwischenzeitlich wiederbeleben. Die Verletzungen der 24-Jährigen waren so schwerwiegend, dass sie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte, dass sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung setzte. Dazu gehört die Frage, ob der Suzuki gegen das Wegrollen gesichert war oder ob vielleicht ein technischer Defekt vorlag.