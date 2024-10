Ehemaliger Sänger von Iron Maiden, Paul Di'Anno, mit 66 Jahren gestorben

Paul Di‘Anno, der frühere Sänger der weltbekannten britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden, ist tot. Der unter dem Namen Paul Andrews geborene Engländer starb am Montag im Alter von 66 Jahren, wie Conquest Music jetzt bekanntgab.

Ex-Iron-Maiden-Sänger Paul Di‘Anno gestorben

Auf Di‘Annos offizieller Facebook-Seite veröffentlichte das Musiklabel ein Statement. Darin heißt es: „Im Namen seiner Familie muss Conquest Music leider den Tod von Paul Andrews, beruflich bekannt als Paul Di‘Anno, bestätigen. Paul ist in seinem Haus in Salisbury im Alter von 66 Jahren verstorben.“ Der 1958 geborene Di‘Anno sei zwischen 1978 und 1981 als Leadsänger von Iron Maiden bekanntgeworden. Er habe auf dem „bahnbrechenden Debütalbum“ mit dem Namen „Iron Maiden“ und dem Nachfolgealbum „Killers“ gesungen.

Nach seinem Ausstieg habe er eine lange und ereignisreiche Plattenkarriere gehabt. In den vergangenen Jahren sei er wegen schwerer gesundheitlicher Probleme auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen, heißt es in dem Post. Doch er habe auch im Rollstuhl seit 2023 weit über 100 Konzerte weltweit gegeben. Erst im September 2024 hatte Di‘Anno noch ein retrospektives Album unter dem Titel „The Book of the Beast“ veröffentlicht, das die Highlights seit seinem Iron-Maiden-Ausstieg enthält.

Di‘Anno litt seit Jahren unter schweren gesundheitliche Problemen

Erst im September hatte das Management des Sängers bekanntgegeben, dass Di‘Anno wegen seiner Gesundheit künftig nicht mehr auf Tournee gehen und nur noch auf ausgewählten Festivals spielen werde, wie das Musikmagazin Metal-Hammer berichtete. Demnach habe Di‘Anno neben seinen körperlichen Krankheiten, darunter schweren Knieproblemen, auch seit Jahren mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen gehabt. Er habe an schweren Depressionen sowie der Posttraumatischen Belastungsstörung PTBS gelitten, wurde er in dem Bericht zitiert.