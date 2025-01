Hochwasser von Rhein und Mosel sinkt weiter

Das Hochwasser an Rhein und Mosel ist weiter gesunken. Am Mittelrhein beispielsweise wurden die Höchststände am Freitagabend oder Samstagmorgen erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilte. «Aktuell sind keine Wiederanstiege der Wasserstände in derkommenden Woche vorhergesagt», hieß es weiter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte für die kommenden Tage vielerorts eher sonniges Winterwetter ohne Niederschläge an. Das Hochwasser an Mosel und Rhein hatte zwar teils Uferbereiche überschwemmt, aber keine extrem dramatische Höhe erreicht.