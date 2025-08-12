Perseiden 2025: Heute haben die Sternschnuppen ihren Höhepunkt

Die Perseiden sind ein Meteorstrom, bei dem zu Spitzenzeiten teilweise 130 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar sind. Auch 2025 flitzen wieder verstärkt Sternschnuppen über den Himmel. Perseiden sind kleine Gesteinskrümel, die vom Kometen 109P/Swift-Tuttle abgebrochen sind. Bei guter Sicht kann man die Perseiden im Hochsommer beobachten.

2024 sind Sternschnuppen-Jäger auf ihre Kosten gekommen. Durch eine klare Nacht ab 1 Uhr konnte der Höhepunkt der Perseiden gut beobachtet werden. Ob sich dies 2025 wiederholt, wird sich noch zeigen.

Woher kommt das Phänomen? Wann ist der Höhepunkt 2025? Welche ist die richtige Himmelsrichtung? Antworten auf diese Fragen und Wissenswertes zu den Perseiden 2025 haben wir hier für Sie.

Perseiden 2025: Woher kommt das Phänomen?

Ursache für das Phänomen sind Teilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Der Komet umkreist alle 130 Jahre die Sonne und hinterlässt eine "Staubwolke" in seiner Bahn. Der Komet wurde nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland am 19. Juli 1862 unabhängig voneinander von Lewis Swift und Horace Tuttle entdeckt. Das nächste Mal soll er von der Erde aus im Jahr 2126 zu sehen sein. Die Erde kreuzt jedes Jahr im August diese Staubwolke von 109P/Swift-Tuttle. Wenn die Meteoriten in die Atmosphäre eindringen, kommt es zu den Leuchterscheinungen, die wir Sternschnuppen nennen. Die Sternschnuppen sind zwar bei klarer Sicht auch im Juli schon sichtbar, der Höhepunkt ist allerdings immer im August.

Höhepunkt der Perseiden 2025: Wann sind die Sternschnuppen am besten zu sehen?

Die Perseiden können bis zum 24. August in unterschiedlicher Intensität beobachtet werden. Bereits seit Ende Juli können vermehrt vereinzelte Sternschnuppen gesehen werden. Vom 12. auf den 13. August lassen sich bei guten Wetterverhältnissen die meisten Sternschnuppen beobachten, denn dieses Datum galt als Höhepunkt der Perseiden 2025. Bei idealen Bedingungen können in so einer Nacht bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde gesichtet werden.

Himmelsrichtung vom Sternschnuppen-Schauer im August

Die Perseiden sind häufig im Sternbild Perseus zu sehen - daher auch der Name. Das Sternbild geht etwa um zehn Uhr abends im Nordosten auf und steigt dann im Laufe der Nacht höher. Die Sternschnuppen sind also anfangs eher flach am Horizont zu sehen, später sind sie dann über den gesamten Himmel sichtbar. Der Radiant - der Punkt von dem die Sternschnuppen ausströmen - befindet sich im Nordosten. Demnach sollten Sie optimalerweise eine freie Sicht Richtung Osten haben. Auf dem Land, wo es weniger künstliche Lichtquellen gibt, sind die Chancen Perseiden zu sehen zudem deutlich besser als in der Stadt.

Perseiden 2025: Tipps für eine gute Sicht

Die meisten Menschen freuen sich, eine Sternschnuppe zu sehen. Im Volksmund hat man dann einen Wunsch frei. Für eine bestmögliche Sicht der Perseiden 2025 geben wir Ihnen ein paar Tipps an die Hand.

künstliches Licht vermeiden

ländliche Umgebung aufsuchen

Geduld haben

Nicht auf Bildschirme schauen, denn das Auge muss sich an die Dunkelheit gewöhnen

Frühmorgens auf die Lauer legen