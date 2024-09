Steinmeier würdigt früheren FDP-Chef Gerhardt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den gestorbenen früheren FDP-Vorsitzenden Wolfgang Gerhardt als eine der prägenden politischen Persönlichkeiten Deutschlands gewürdigt. «Wolfgang Gerhardt gehörte zu jenen Menschen, die ihr Leben der Politik gewidmet haben. In Hessen und später über viele Jahrzehnte im Bund stellte der überzeugte Liberale sich in den Dienst für unser Land», hieß es in einem Kondolenzschreiben Steinmeiers.

Als Abgeordneter und Wissenschaftsminister in Hessen sowie später als FDP-Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzender habe sich Gerhardt «aus ganzem Herzen und mit vollem Einsatz» eingebracht und die deutsche Politik über viele Jahre mitgeprägt. Gerhardt starb im Alter von 80 Jahren, wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner im Namen seiner Familie mitteilte.

Steinmeier erinnerte daran, dass sich Gerhardt in der politischen Auseinandersetzung einmal selbst als Florettfechter bezeichnet habe. «So habe auch ich Wolfgang Gerhardt erlebt: klar in der Sache, standfest aus Überzeugung und immer besonnen im Ton. Sein Wirken hat der politischen Kultur in unserem Land gutgetan.» Gerhardt habe sich um Deutschland verdient gemacht, schrieb Steinmeier.