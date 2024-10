PKK reklamiert Anschlag in Ankara für sich

Die Türkei hat wie manch anderes Land ein Selbstverteidigungsrecht, Existenzrecht und das nimmt sie jetzt erst recht wahr. Erdogan fackelt nicht lange und greift gleich Ziele in Syrien, Irak an.. Man kann immer mehr erkennen, wie schnell manche Staatschefs nur darauf warten ihr Kriegsmaterial aus dem Keller zu holen.. um in diesem weltweiten Kriegsgeschrei und Säbelrasseln mitzuspielen.. Und während manche Länder machen können was und wie es ihnen passt, sehen andere jetzt auch ihre Zeit gekommen.. man bekommt ja von denen die nie mehr Krieg wollen, Massen an Waffen und Geld geschenkt, günstig oder auf Ratenzahlung, ohne Gebrauchsanleitung wann und wie es einzusetzen ist.. und kann damit tun und machen was man will.. Gestern wurde im Fernsehen gesagt, dass wir auf unserer Welt mehr als das doppelte an Kriege haben wie zuvor. Und das sollte der Welt Menschheit vor allem, allen Politikern in ihrem Tun zu denken geben.. !!