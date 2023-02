Aufnahmen zeigen: Polarlichter in Deutschland entdeckt

Polarlichter gibt es nicht nur jenseits der Polarkreise. In der vergangenen Nacht zeigten sie sich auch am Himmel über Nord- und Westdeutschland.

Um Polarlichter zu sehen, muss man nicht zwingend in den Norden reisen. Hin und wieder zeigen sich die Lichter auch in Deutschland am Himmel. So auch in der Nacht zum Montag. Im Norden und Westen des Landes konnte man laut t-online das Farbspiel am Himmel sehen. In den sozialen Medien teilten mehrere Nutzerinnen und Nutzer Bilder der bunten Lichter am Himmel und auch eine Panoramawebcam auf der nordfriesischen Insel Amrum fing ein grünes und rotes Schimmern ein.

Polarlichter in Deutschland: Auch in den kommenden Tagen "hohe Aktivität"

Es gibt mehrere Webseiten und Apps, die die Wahrscheinlichkeit von Polarlichtern angeben. Laut dem Portal Polarlicht-Vorhersage ist auch in den kommenden Tagen "mit starken geomagnetischen Stürmen und einer damit verbundenen hohen Polarlicht-Aktivität zu rechnen". Polarlichter seien bis in die mittleren Breiten möglich.

So entstehen Polarlichter

Polarlichter werden von der Sonne erzeugt – allerdings nicht von ihrem Licht sondern vom Sonnenwind. Sie entstehen durch geladene Partikel aus Sonnenwinden, die auf die Erdatmosphäre treffen. Durch das Erdmagnetfeld werden sie zum Leuchten gebracht. Nordlichter entstehen in einer Höhe von über 100 Kilometern. Deshalb kann man sie nur in besonders klaren Nächten sehen. Die Intensität und Häufigkeit von Polarlichtern hängt mit der Aktivität der Sonne zusammen. In der Regel sind sie im Januar und Februar am stärksten. Meist sind sie grün oder rot. Gänzlich erforscht sind sie bislang nicht.

Jenseits der Polarkreise sind fast täglich Polarlichter, die auch Nordlichter genannt werden, zu sehen. Weil sie nur in dunklen Nächten erscheinen, muss es dafür Winter sein. Erst zieht ein blassgelber Schimmer auf, dann werden die Lichter immer stärker. Manche Nordlichter sind nur leicht zu sehen, andere erstrahlen in leuchtenden Farben.