Betrunkene scheitern zweimal beim Einparken - und flüchten

Beim Einparken haben eine Frau und ein Mann im Kreis Esslingen nacheinander ein Auto angefahren und sind dann gemeinsam geflüchtet. Der mutmaßliche Grund für das schlechte Fahrvermögen zeigte sich nach Angaben der Polizei schnell: Ein Alkoholtest ergab demnach bei dem 54-Jährigen einen Wert über zwei Promille, bei der 36-Jährigen wurde fast ein Promille gemessen.

Passanten hatten das Duo in Kirchheim unter Teck am Samstagabend beobachtet und der Polizei gemeldet. Demnach versuchte die Autofahrerin, rückwärts in eine vorhandene Lücke einzuparken - erfolglos. Sie stieß gegen einen abgestellten Wagen und fuhr wieder aus der Lücke heraus. Dann setzte sich der Beifahrer ans Steuer - und stieß erneut gegen den Wagen.

Die beiden flüchteten in ein nahegelegenes Gebäude, wo sie später von den Beamten gefunden wurden. Nun muss sich das Duo wegen mehrerer Verstöße verantworten. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt.