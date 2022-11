Mann in Krefeld erschossen – Polizei fahndet nach zwei Männern

Am Montagabend hallten Schüsse durch die Innenstadt von Krefeld. Ein Mann wurde mit einem Kopfschuss niedergestreckt. Die Polizei rief eine Fahndung aus.

Der Hall von Schüssen, in einer eigentlich ruhigen Wohnstraße mitten in der Innenstadt. In Krefeld ist am Montagabend ein Mann von mehreren Schüssen tödlich getroffen worden. Der folgende Großeinsatz der Polizei hielt die City in Atem. Die Täter sind flüchtig.

Radfahrer in Innenstadt von Krefeld erschossen – Täter flüchtig

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr in der Garnstraße. Bei dem Opfer soll es sich nach ersten Informationen um einen 42 Jahre alten Albaner gehandelt haben, der seit vier Jahren in Deutschland lebt. Er fiel wohl vom Rad, brach auf der Straße zusammen und war sofort tot. Es ist aber noch nicht gesichert, dass er auf dem Fahrrad sitzend erschossen wurde. Zwei Gestalten sollen in der Dunkelheit vom Tatort geflohen sein.

"Es gab eine Schussabgabe auf der Garnstraße. Eine Person ist verstorben", sagte ein Polizeisprecher. Später bestätigte die Polizei, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. "Wir gehen nicht davon aus, dass er ein Zufallsopfer ist", erklärte der Sprecher. Erste Ermittlungen legen nahe, dass der oder die Täter die Schüsse aus kurzer Entfernung abgaben. Sie trafen das Opfer im Hinterkopf. Vieles deutet auf eine regelrechte Hinrichtung hin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Schüsse in Krefeld: Polizei fahndet nach zwei Männern

Der oder die Täter flüchteten nach der Tat. Die Polizei riegelte den Tatort weiträumig ab. Sie vermaß ihn in der Nacht aufwendig mit einem 3D-Scanner. 30 Beamte suchten nach der Tatwaffe und befragten Nachbarn und mögliche Augenzeugen.

Die Polizei fahndet nach erstem Ermittlungsstand nach zwei Männern. Die Flüchtigen kommen als Täter infrage und sollen eine normale Statur haben. Einer habe Kopfbedeckung, helle Hose und dunkle Jacke getragen. Der andere trug offenbar eine dunkle Jacke mit auffälligem Logo auf dem Rücken. Außerdem eine dunkle Mütze und eine dunkle Hose. Hinweise werden von der Polizei Krefeld entgegengenommen.

Lesen Sie dazu auch