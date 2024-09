Hessische Polizeifliegerstaffel vor 60 Jahren gegründet

Vor 60 Jahren hat die Polizei in Hessen ihre eigene Fliegerstaffel ins Leben gerufen. Sie gehörte zu den ersten dieser Staffeln in Deutschland. Derzeit arbeiten für die am Flughafen Egelsbach in Südhessen stationierte Einheit rund 60 Menschen als Piloten, Techniker oder in der Verwaltung, sagte Polizeisprecherin Angela Mayer.

Von Egelsbach aus starten die drei Hubschrauber und zwei Flugzeuge zu ihren Einsätzen im ganzen Bundesland. Durchschnittlich würde mindestens eine der Maschinen ein Mal am Tag starten. Sie würden bei Großlagen, Bränden, Einbrüchen oder auch Katastrophen zum Einsatz kommen.

Ab Januar 1964 begannen die Vorbereitungen zur Indienststellung der Staffel. Am 21. Dezember 1964 wurde nach Angaben der Polizei die erste Maschine an die Staffel übergeben. Damals waren nicht mal ein halbes Dutzend Menschen dort beschäftigt.