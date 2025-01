Jugendlicher mit Softairwaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein 14-Jähriger hat am Mittwochnachmittag mit einer Softairwaffe einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Wiesbaden ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin die Beamten alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie jemand aus einer Gruppe junger Männer auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantierte. Anschließend sei die Gruppe in das Einkaufszentrum Lilien-Carré gegangen.

Die Beamten nahmen insgesamt sechs Personen fest – vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren. Bei einem 14-Jährigen fanden die Beamten die täuschend echt aussehende Softairwaffe. Gegen den Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten ihn an seine Eltern.