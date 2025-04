Mann stiehlt Grillanzünder und greift mit Schere an

Weil er in einem Supermarkt in Denkendorf (Landkreis Esslingen) einen flüssigen Grillanzünder gestohlen und einen Marktmitarbeiter angegriffen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsamen Angaben zufolge wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen den 29-Jährigen.

Der Mann soll am Montagnachmittag einen flüssigen Grillanzünder gestohlen und den Supermarkt verlassen haben. Als ihn ein Ladenmitarbeiter ansprach, soll der Verdächtige versucht haben, ihn mit einer mutmaßlich ebenfalls aus dem Supermarkt gestohlenen Schere zu verletzen. Außerdem soll er den Grillanzünder auf einen geparkten Roller und auf einen Passanten auf dem Parkplatz geschüttet haben. Verletzt wurde niemand. Wie der mutmaßliche Angriff genau ablief, teilte die Polizei nach Angaben eines Sprechers zunächst nicht mit. Alarmierte Streifenbeamte nahmen den Mann vor Ort fest.