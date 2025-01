Hakenkreuze in Auto geritzt

Unbekannte haben in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) Hakenkreuze in ein geparktes Auto geritzt. Die 34-jährige Autobesitzerin habe den Wagen am Morgen auf dem Parkplatz des dortigen Auplatzes abgestellt. Dann hätten die Täter die Lackoberfläche zerstört und mehrere Hakenkreuze eingeritzt, sagte ein Polizeisprecher. Andere dort geparkte Autos seien unversehrt geblieben.

Mit welchem Gegenstand der Autolack zerstört wurde, ist derzeit noch unklar. Der Staatsschutz wurde über die Tat informiert. Die Ermittlungen leitet die Polizei. Diese bittet etwaige Zeugen um Hilfe.