Barbara Schöneberger ist Deutschlands bekannteste Plaudertasche

Keine schwafelt so unterhaltsam wie Barbara Schöneberger. Auf vielen Kanälen präsent, moderiert sie nun ein Dinosaurier-Format.

An Barbara Schöneberger kommt der Zuschauer im deutschen Fernsehen kaum vorbei. Sie scheint alles zu moderieren, was ihr in die Quere kommt. Und das ist inzwischen eine ganze Menge. Shows mit ihren Freunden Günther Jauch und Thomas Gottschalk, Gesangswettbewerbe samt Vorentscheidungen, Preisverleihungen und sonstige Galas – die Frau mit den großen Augen und dem noch größeren Mundwerk ist verdammt gut im Geschäft. Und das Lustige daran: sie macht das meistens auch ziemlich klasse.

Man kann durchaus sagen: Barbara Schöneberger ist die aktuell erfolgreichste Moderatorin im Fernsehen. Beim sonst so kritischen Spiegel verfiel man in einem Beitrag über sie sogar regelrecht in Euphorie: Sie sei „die einzige Entertainerin im deutschen Fernsehen, die alles kann. Und die erste, mindestens seit Caterina Valente, und das ist ein halbes Jahrhundert her“.

Barbara Schöneberger hat in Augsburg studiert

Es ist ja wahr. Barbara Schöneberger kann ohne die typische deutsche Verklemmtheit herumalbern und talken. Und sie kann auch singen – wenngleich die Tochter eines Soloklarinettisten da nicht das Niveau des Plauderns erreicht. In einem Satz zusammengefasst: Die 48-Jährige hat das große Talent, auch aus im Grunde stocksteifen Veranstaltungen unterhaltsame Shows zu machen.

Wer ein wenig in ihre Anfänge, in ihre Studienzeit zurück recherchiert, den wundert das nicht. Denn schon früh wusste sich „Babsi“ geschickt in Szene zu setzen. Zumindest erzählen das frühere Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wobei die männlichen ein freundlicheres Bild von ihr in Erinnerung haben als die weiblichen.

Schöneberger hat in Schwaben studiert. Von 1994 bis 1999 besuchte die gebürtige Münchnerin zehn Semester lang Vorlesungen in Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Augsburg. Obwohl sie dem Vernehmen nach gute Noten hatte, brach sie die akademische Laufbahn ab, ging ihrer Leidenschaft nach und stieg ins Fernsehgeschäft ein. So war sie anfangs beispielsweise Assistentin in der Sat.1-Spielshow „Bube, Dame, Hörig“. Erste Fans eroberte sie sich durch die Talksendung „Blondes Gift“ . Schon damals redete sie alles in Grund und Boden und scheute auch nicht vor Peinlichkeiten.

Jetzt moderiert sie auch noch "Verstehen Sie Spaß?"

Vielleicht auch deshalb ging es mit der Karriere steil nach oben. Ab Samstag moderiert sie nun außerdem das Dinosaurier-Format „Verstehen Sie Spaß?“, das es gefühlt seit der Erfindung des Fernsehens gibt. Dem kann ihre Spontanität nach den etwas erwartbaren Witzen von Vorgänger Guido Cantz nur gut tun.

Insofern hat Barbara Schöneberger, die längst im vornehmen Berlin-Charlottenburg lebt, alles richtig gemacht. Verheiratet ist sie seit 2009 mit dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt, hat einen Sohn und eine Tochter. Die Familie hält sie allerdings aus der Öffentlichkeit weitgehend raus. Es ist das vielleicht einzige Thema, über das sie ungern spricht.