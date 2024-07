Der Fritz mit den Hits

Wer Fritz Egner hört und die 50 überschritten hat, bei dem klingelt es sofort bei diesem Namen. Der Mann war nämlich mal ein großer Radiomann zwischendurch auch mal ein TV-Star. Und zwar einer der angenehmeren, der leiseren. Nicht wie die modernen Moderatoren laut, grell und krawallig, sondern smart und seriös. Im Prinzip ein Typ Schwiegersohn, auch wenn er aus diesem Alter definitiv raus ist: Egner wird am Samstag 75.

Die Sendung „Fritz & Hits“ moderiert der gebürtige Münchner immer noch für den Oldie-Sender Bayern 1. Jeden Freitag führt Egner dabei durch die Musikgeschichte. Ansonsten ist es ruhiger geworden um ihn.

Der skandalfreie Familienvater ist sozusagen der Gegenentwurf zu Thomas Gottschalk. Er kommt nicht so spontan rüber, manchmal fast ein wenig langweilig. Aber im Gegensatz zur intuitiven Plaudertasche Gottschalk wirkte Egner immer perfekt vorbereitet. Und: Er hat Ahnung von der Popmusik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre.

Zunächst ging der Bayer einem technischen Brotberuf nach. Er arbeitete als Toningenieur beim US-Sender AFN in München. Dort wurde er 1974 entdeckt, als er kurzfristig für einen ausgefallenen Moderator einsprang. Fünf Jahre später wechselte er zu Bayern 3, wo er schnell eine Wellenlänge mit seinen Kollegen Gottschalk und Günther Jauch fand.

Damit begannen seine beste Zeit. Es waren die toillen Radiojahre und das Fernsehen wurde auch zunehmend bunter. Der sympathische Fritz mit dem freundlichen Lächeln surfte auf dieser Welle mit. Von 1985 an moderierte er die bundesweit beliebte Fernsehsendung Dingsda, in der Prominente Begriffe erraten mussten, die von Kindern umschrieben wurden. Und, das wird oft vergessen: Er kommentierte für die ARD den Eurovision Song Contest 1990, der in Zagreb stattfand.

Während im Fernsehen dann immer öfter clowneske Gestalten wie Oliver Pocher das Unterhaltungs-Fernsehen dominierten, wurde es um den zweifachen Vater ruhiger. Im Dezember 2015 folgte dann nach mehr als 35 Jahren die Trennung von Bayern 3. Denn hier rollte eine Verjüngungswelle durch den Sender. Seit 2016 moderiert Fritz Egner nun in Bayern 1.

Seine Fans, die auch alle in die Jahre gekommen sind, schätzen seine freundliche Art und die kenntnisreichen Erzählungen aus der Musikgeschichte noch immer. Kein Wunder: In 50 Jahren hat Fritz Egner mit jeder Menge Stars persönlich gesprochen. Und pedantisch wie er ist, hat er seine Arbeit in ein Archiv mit über 400 Interviews, Fotos, persönlichen Widmungen und Konzerttickets gepackt. Von ABBA über Mick Jagger bis Madonna, von Sting, über Phil Collins zu Whitney Houston - der Fritz hatte sie alle am Mikrofon. Ziemlich einmalig dürfte auch eine andere Sammlung des Musik-„Verrückten“ sein: Egner besitzt 25.000 Platten und 20.000 CDs.