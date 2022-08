Topmodel Chrissy Teigen: Eine Frau gegen alle Tabus

Topmodel Chrissy Teigen erwartet ein Baby. Sie hat schon eine Totgeburthinter sich – und polarisiert seitdem mit ihrer Offenheit beim Thema Schwangerschaft.

Normalerweise sind Models schön, irgendwie engelhafte Wesen. Als solches schritt auch Christine „Chrissy“ Teigen 2016 bei den American Music Awards noch über den roten Teppich, und Amerika war außer sich. Teigen ist Model, Social-Media-Star, verheiratet mit dem Musiker John Legend – und empörte damals mit einem Kleid, das einen Schlitz bis unter die Achseln hatte. Dafür entschuldigte sie sich später mit einem Augenzwinkern: Sie dankte ihrem Enthaarungsstudio für die gute Arbeit.

Vier Jahre später postet Teigen ein ganz anderes Bild: Ihre Augen verquollen, als hätte sie heftig geweint, sitzt sie auf einer Krankenliege, trägt eine OP-Haube. Gerade musste sie ihr Kind tot zur Welt bringen. Neben sich ihr Mann und das Baby in einem weißen Tuch. Sie schreibt über ihre Trauer, erzählt, wie sie einen Monat lang nur gelegen hatte und wegen ihrer Blutungen Windeln tragen musste.

Chrissy Teigen spricht offen über Schwangerschaft und alles drumherum

Jetzt ist Chrissy Teigen wieder schwanger – und geht ebenso offen mit der Vorgeschichte um. Sie erzählt, wie sie immer wieder gefragt wurde, ob sie schwanger sei, weil ihr Bauch durch eine Hormontherapie aufgequollen war. Auch das ein schwieriges Thema, versuchte sie doch lange, ein drittes Kind zu bekommen. Schon ihre erste Tochter hatte sie mithilfe künstlicher Befruchtung bekommen und eine Diskussion ausgelöst, weil sie offen zugab, sich bewusst für einen weiblichen Embryo entschieden zu haben. Mittlerweile hat Teigen zusätzlich einen Sohn – und gilt als Star, der mit Tabus rund um das Thema Schwangerschaft bricht.

Das Model norwegisch-thailändischer Herkunft postet fast jeden Tag etwas im Internet: Von sich, von ihren zwei Kindern, den Hunden. Es geht um Themen, die die 36-Jährige bewegen. In einem Beitrag spricht sie sich gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz in den USA aus. All jene, die Waffen befürworten, nennt sie „fucking weird“, verdammt irre. Sie berichtet stolz, seit etwa einem Jahr keinen Alkohol getrunken zu haben.

Chrissy Teigen wurde als Jugendliche entdeckt, als sie in einem Surf- und Schwimmshop arbeitete. Ihren Durchbruch hatte sie 2010 mit dem ersten Shooting für das Magazin Sports Illustrated. Sie hat in TV-Serien mitgespielt, unter anderem war sie bei den „Simpsons“ – in den USA so was wie die ultimative Anerkennung für Prominente. Sie führt eine Filmfirma und hat sich mit Kochbüchern einen Namen gemacht. Ein Rezept widmete sie ihrem tot geborenen Sohn.

