Tatort-Kritik zu "Alles was Recht ist" aus Wien: "Etwas verzettelt"

Die Tatort-Kritik zu "Alles was Recht ist" aus Wien beschreibt einen stark gespielten, aber komplexen Fall, der sich leider etwas verzettelt. Die Pressestimmen.

Im Wiener Tatort heute müssen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) einen komplexen Fall lösen: Während die Bluttat eines Doppelmörders geklärt scheint, passiert ein dritter Mord.

Dabei ist "Alles was Recht ist" über weite Strecken ein sehr klassischer Krimi. Den Drehbuch-Schreibern Robert Buchschwenter und Karin Lomot gelingt es, eine ganze Reihe von Verdächtigen mit möglichen Gründen für einen Mord einzuführen. Das ist stark gespielt, bekommt in den Pressestimmen allerdings nicht nur Lob. Die Tatort-Kritik zu "Alles was Recht ist".

Kritik zum Wien-Tatort heute: "Sehr wirrer Fall"

Der Plot schlägt ein paar Haken zu viel, dafür darf man sich auf das geerdete Miteinander des Wiener Duos und stark gespielte Episodenhauptrollen freuen. TV Spielfilm

Auch wenn sich dieser Tatort aus Österreich buchstäblich etwas verzettelt, ein freudiges Ereignis gibt es in der Folge "Alles was Recht ist" auf jeden Fall zu feiern: die Rückkehr von Inkasso Heinzi, dem von Simon Schwarz so unnachahmlich gespielten Wiener Klein-Ganoven. Der Tagesspiegel

Bibi Fellner und Moritz Eisner kämpfen sich durch einen sehr wirren Fall. Süddeutsche Zeitung

Meret Schande (Christina Scherrer), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner: Szene aus dem Wien-Tatort "Alles was Recht ist". Foto: Pedro Domenigg, ARD Degeto/ORF/KGP

Tatort-Kritik zu "Alles was Recht ist" aus Wien: "Solider Krimi"

Der Film von Karin Lomot und Robert Buchschwenter (Buch) und Gerald Liegel (Regie) kommt trotz des schockierenden Auftakts etwas schwer in die Gänge. (...) Unter dem Strich bleibt ein solider Krimi über die großen Lebensthemen Liebe, Schuld und Sühne, den Wien-Fans getrost anschauen können. Rheinische Post

Stimmungsvolles, überaus solides Whodunit mit einigen höchst überraschenden Wendungen. ntv

Hier wird mir nichts, dir nichts zwischen Sarkasmus und Sentimentalität gewechselt, so wie das nur im Wiener Tatort möglich ist. Der Spiegel

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Pedro Domenig, ARD Degeto/ORF/KGP

Tatort-Bewertung: "Alles was Recht ist" ist großartig gespielt

Das Erstaunliche an diesem Tatort ist, dass er nicht auseinanderfällt, dass das Durcheinander sich langsam sortiert, ohne allzu großes Spektakel, doch wesentlichen getragen von den Nebenfiguren. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Eine der besten Tatort-Folgen seit Langem. Stern

Gespielt ist diese ORF-Folge "Alles was Recht ist" großartig. Neuhauser und Krassnitzer sind ohnehin verlässlich. Münchner Merkur

In "Alles was Recht ist" erzählt Regisseur Gerald Liegel in modernen Bildern und einer düsteren, stimmungsvollen Welt von Hass, Reue und russischem Roulette. taz

Wie lautet Ihre Kritik zum Tatort gestern? Stimmen Sie ab!

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Tatort-Folgen am Sonntag