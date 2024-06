Prinzessin Anne erleidet Unfall und kommt ins Krankenhaus

Prinzessin Anne, die Schwester von König Charles III., liegt im Krankenhaus. Was passiert ist und wie es Anne geht, lesen Sie hier.

Prinzessin Anne hat sich bei einem Unfall auf ihrem privaten Landsitz leicht verletzt. Gegenwärtig wird die 73-jährige Schwester von König Charles III. in einer Klinik in Bristol behandelt. Das hat der Buckingham-Palast mitgeteilt. Was Prinzessin Anne passiert ist und wie es ihr geht, erfahren Sie in diesem Text.

Schon gewusst? Königin Camilla hat eine Entscheidung getroffen, mit der sie in die Fußstapfen von Queen Elizabeth tritt.

Von einem Pferd getreten: Prinzessin Anne liegt im Krankenhaus

Am Montag hat der Buckingham-Palast mitgeteilt, dass Prinzessin Anne bei einem Unfall auf ihrem Privatanwesen leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Momentan befinde sie sich in einem Krankenhaus in Bristol.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

König Charles III. sei über den Vorfall informiert worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Die gesamte königliche Familie habe Prinzessin Anne die besten Wünsche für eine baldige Genesung übermittelt.

Was passiert ist: Darüber erfährt man nichts in der Mitteilung. Doch laut der BBC wurde Prinzessin Anne vermutlich am Sonntagabend auf ihrem Landsitz von einem Pferd getreten.

Prinzessin Anne ist bekannt für ihre Pferde-Leidenschaft. 1976 hat sie als erstes Mitglied der königlichen Familie im Vielseitigkeitsreiten bei den olympischen Spielen in Montreal teilgenommen.

Lesen Sie dazu auch

Der BBC zufolge sollen sich auch Prinzessin Annes Sohn Peter und und ihre Tochter Zara auf dem Anwesen befunden haben, als sich der Unfall ereignet hatte. Ihr Mann Tim Laurence habe Prinzessin Anne daraufhin ins Krankenhaus begleitet.

Übrigens: Harry und Meghan haben sich bei Prinzessin Kate gemeldet. Experten gehen davon aus, dass die Sussexes auf einen Waffenstillstand mit der könglichen Familien hoffen.

Nach Unfall: Wie ist der Gesundheitsstatus von Prinzessin Anne?

Aufgrund der Verletzungen werde Anne vorsichtshalber zur Beobachtung im Krankenhaus behalten. Es wird jedoch erwartet, dass sie "schnell und vollständig genesen wird."

Prinzessin Anne ist der BBC zufolge eines der beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie. Sie vertritt die Royals bei zahlreichen Veranstaltungen. Eine Kanada-Reise, die Prinzessin Anne Ende diese Woche antreten wollte, habe man verschieben müssen. Auch am Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar könne sie nicht teilnehmen.

Gut zu wissen: Prinzessin Kate hat ihren ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung absolviert.