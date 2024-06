Wiedersehen mit Prinzessin Kate: Einer der guten Tage

Fans des britischen Königshauses sind erleichtert, Catherine nach ihrer Krebsdiagnose wiederzusehen. Die Prinzessin erzählt von ihrem Alltag mit der Krankheit.

Das Timing hätte nicht besser sein können. Hatte es vor wenigen Minuten noch in Strömen geregnet, riss die Wolkendecke kurz vor dem Auftritt der britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palastes auf. Die königliche Familie stand Seite an Seite anlässlich der Geburtstagsparade zu Ehren des Monarchen und niemand fehlte an diesem besonderen Tag. Sowohl das Staatsoberhaupt, König Charles III., als auch Prinzessin Catherine winkten am Samstagmittag der Menschenmenge zu.

Der britische Boulevard reagierte erwartbar euphorisch auf den Auftritt der 42-Jährigen: "Es ist wunderschön, dich zu sehen" titelte die Zeitung The Daily Mail. Die Sonntagszeitung Sunday People schrieb: „Wir haben unsere Prinzessin wieder.“ Ihr Auftritt bei der Militärparade "Trooping the Colour" in London war der von vielen herbeigesehnte erste öffentliche Termin Kates seit ihrer Bauchoperation Anfang Januar und der anschließenden Krebsdiagnose, die – wie es hieß – mit einer vorbeugenden Chemotherapie behandelt wird.

Sehr schlank, aber fit und lächelnd: Prinzessin Catherine mit Prinz Louis in der Kutsche. Foto: Yui Mok/PA, dpa

Die Sorge um Kates Gesundheit spiegelte sich auch in Gesprächen wider, die am Samstag am Rande der Parade geführt wurden. Jeder wollte einen Blick auf sie erhaschen, als sie mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in einer Kutsche vorfuhr. Ist sie dünner geworden? Sieht sie blass aus? Aus der Ferne war sie nicht gut zu erkennen. Die Fernsehbilder der BBC zeigten Britinnen und Briten eine sehr schlanke, aber auf den ersten Blick fitte Prinzessin. Sie habe „erstaunlich gut dafür ausgesehen", dass sie mitten in der Chemotherapie stecke und „keine Anzeichen von Müdigkeit" gezeigt, so Pauline Maclaran, Royal-Expertin an der Royal Holloway Universität in London, gegenüber unserer Zeitung. „Im Gegenteil, sie strahlte wie immer.”

König Charles, bei dem nach einer Prostata-Operation im Januar ebenfalls Krebs diagnostiziert worden war, nimmt seit einigen Wochen wieder einzelne Termine wahr. Anders als im Vorjahr saß das Staatsoberhaupt diesmal jedoch nicht auf einem Pferd, sondern in einer Kutsche mit Königin Camilla. Seine bisherigen Fortschritte seien „sehr ermutigend“, hieß es im April vonseiten des Palastes. Zum Auftritt des 75-Jährigen am Samstag sagt Maclaran, dass er etwas müde ausgesehen habe. Aber er erfülle seine Pflicht, obwohl er immer noch an Krebs leide. Das habe ihm an diesem Wochenende viel Bewunderung eingebracht.

Auftritt von Kate: "Sie wächst über ihre Krankheit hinaus"

Ihr zufolge kann die Relevanz des gemeinsamen Auftritts kaum überschätzt werden. „Weil sowohl Kate als auch der König bei der 'Trooping the Colour'-Zeremonie anwesend waren, wirkte es, als sei alles wieder normal", betont sie. Die Widerstandsfähigkeit der Monarchie sei unterstrichen worden. „Sie wachsen über ihre Krankheit hinaus. Sie machen weiter”, so die Botschaft.

Überhaupt feierte der britische Boulevard ihren Auftritt nach allen Regeln der Kunst, interpretierte den Blickkontakt zwischen Prinz William und Kate auf dem Balkon als romantische Geste und lobte die 42-Jährige für ihren Umgang mit ihren Kindern und dafür, dass sie ihr Kleid, welches sie bereits im vergangenen Jahr getragen hatte, umnähen ließ und damit „recycelt” hat. Vergleiche mit Königin Elizabeth II. wurden gezogen, die wie die Prinzessin von Wales die Menschen mit ihrem Lächeln begeistern konnte. Die Prinzessin verleihe der Krone durch ihre bürgerliche Herkunft eine realistischere Dimension, so Maclaran. „Vor allem aber repräsentiert sie als Ehefrau des künftigen Königs und Mutter des Thronfolgers die Zukunft der Monarchie.”

König Charles nahm zuletzt wieder einige Termine wahr. Foto: Jordan Pettitt, dpa

Catherine hatte am Freitagabend ein lang erwartetes Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben. Sie mache „gute Fortschritte”, doch es gebe „gute und schlechte Tage”, erklärte sie in der Mitteilung. Ihre Behandlung sei noch nicht abgeschlossen und werde noch einige Monate dauern. „An schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper nachgeben”, schrieb sie. Doch an Tagen, an denen sie sich gut fühle, bereite es ihr Freude, Zeit mit Dingen zu verbringen, die ihr „Energie und Positivität” geben. Sie fange auch an, „ein wenig von zu Hause aus zu arbeiten”. Sie hoffe, dass sie im Laufe des Sommers einige öffentliche Auftritte wahrnehmen könne. „Aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin.“ Zusätzlich zu der Mitteilung veröffentlichte Kate ein Foto von sich, darauf steht sie in einem hellen Blazer mit verschränkten Armen vor einem mit Efeu bewachsenen Baum. Sie blickt leicht lächelnd nach oben. Das Foto strahlt Selbstbewusstsein aus und Zuversicht.