"Promi Big Brother" 2022: Wann kommt Staffel 10?

2022 wird es Staffel 10 von "Promi Big Brother" zu sehen geben. Sind Start und Sendetermine schon bekannt? In diesem Artikel erfahren Sie, was dazu schon bekannt ist.

In diesem Jahr steht eine Jubiläumsfolge von "Promi Big Brother" an. Das beliebte TV-Format wird 2022 bereits in Staffel 10 gehen. Auch diesmal lädt "der große Bruder" verschiedene Prominente zu sich ein und stellt diese vor die anstehenden Herausforderungen. Fans müssen sich leider noch etwas gedulden, was die diesjährige Auswahl an Prominenten betrifft - der Sender hält sich mit Veröffentlichungen diesbezüglich bisher zurück.

Möchten Sie gerne wissen, wann der Start der 10. Staffel von "Promi Big Brother" sein wird und wann die Sendetermine und Sendezeit sein werden? Dann sind Sie hier genau an der richtigen Adresse. Dieser Artikel wird regelmäßig mit den Infos aktualisiert, die schon bekannt sind.

Wann ist der Start von "Promi Big Brother" 2022?

Bisher hat sich der Sender mit Veröffentlichungen über den Start der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" zurückgehalten. Eines ist jedoch klar: 2022 wird die 10. Staffel auf jeden Fall erscheinen. Spekulationen zu Folge, wird der Start im Sommer diesen Jahres sein. Sobald es nähere Informationen zum Start geben wird, werden diese in diesem Artikel ergänzt.

"Promi Big Brother" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 10

In den vergangenen Jahren wurde "Promi Big Brother" auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch die Jubiläumsstaffel wird bei dem Sender Sat.1 zu sehen sein. Die Infos rund um Sendetermine und Sendezeit folgen, sobald sie bekannt sind.

Das ist der Moderator von "Promi Big Brother"

"Promi Big Brother" 2022 wird in gewohnter Weise moderiert. Auch in der neuen Staffel wird Moderator Jochen Schropp mit von der Partie sein.

Hier gibt es einen Steckbrief zum Moderator:

Name: Jochen Schropp

Geburtstag: 22. November 1978

22. November 1978 Geburtsort: Gießen

Gießen Beruf: Fernsehmoderator und Schauspieler

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die bisherigen Gewinner von "Promi Big Brother":

2021: Melanie Müller

2020: Werner Hansch

2019: Janine Pink

2018: Silvia Wollny

2017: Jens Hilbert

2016: Ben Tewaag

2015: David Odonkor

2014: Aaron Troschke

2013: Jenny Elvers