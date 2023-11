"Promi Big Brother" 2023 gestern 25.11: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023 in Folge 6 am 25.11? Hier finden Sie Informationen rund um die Folge 6 und welcher Kandidat die Show verlassen musste.

In der sechsten Live-Übertragung der Show " Promi Big Brother" 2023 musste der erste Kandidat die Show verlassen. Fünf Kandidaten waren nominiert und einem drohte das Aus: Er darf die Show in dieser Staffel als Erster verlassen. Doch welcher Kandidat musste gehen? 24 Stunden andauernde Überwachung per Kamera und das Zusammenleben mit anderen Kandidaten - welcher Kandidat muss sich von den Umständen der Show und dem Preisgeld verabschieden?

Hier finden Sie Informationen rund um die Folge 6 der neuen Staffel und welcher Kandidat die Show verlassen musste.

"Promi Big Brother" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 25.11?

Der große Bruder machte zu Beginn der Show klar, dass einer die Show verlassen wird und somit der Erste wird, der gehen muss. Von Influencern und Youtubern sind auch bekannte Gesichter des Reality-Formats als Kandidaten mit dabei. Nominiert waren Iris Klein (56), Ron Bielecki (25), Patricia Blanco (52), Paulina Ljubas (26) und Matthias Mangiapane (40). Während Paulina vier Gegenstimmen aus dem Zuschauer-Voting erhielt, musste sich Iris sogar sechs Stimmen nach einem Streit mit Ex-Ehemann Peter, der ebenfalls an der Show teilnimmt, stellen. Ron war als letzter nominiert und Matthias und Patricia hatten jeweils vier Stimmen. Vorher hatten die fünf Kandidaten die Chance, die Zuschauer von sich zu überzeugen, indem sie an einer Challenge teilnahmen. Das Spiel namens "Ständerball" forderte Iris, Ron, Paulina, Patricia und Matthias heraus, ihr Teamwork zu zeigen. Leider gelang es der Gruppe nicht, das Spiel zu gewinnen und somit den Penny-Einkauf zu ergattern.

Am Ende ist es Reality-Star Patricia Blanco, die die meisten Stimmen im Zuschauer-Voting erhält und somit aus der Show auschecken muss. Die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco (86) zeichnete sich mit ihrer lauten Art bei "Promi Big Brother" 2023 aus. Dass sie als Erste gehen musste, überraschte sie nicht besonders.

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023?

Die neue Staffel zeichnet sich damit aus, dass noch kein Kandidat freiwillig gehen wollte. Außer Patricia ist noch keiner aus der Show gegangen. Sie alle kämpfen noch weiter um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2023 weiter dabei?

Diese Kandidaten sind noch dabei. Hier finden Sie die restlichen Kandidaten in einer Übersicht:

Yeliz Koc

Peter Klein

Iris Klein

Jürgen Milski

Dilara Kruse

Dominik Stuckmann

Philo

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Manuela Wisbeck

Ron Bielecki

Wildcard: Marco Strecker

"Promi Big Brother" 2023: Folge 6 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung im TV ist nicht bekannt. Außer der täglichen Übertragung der Live-Show im TV, haben Sie aber die Möglichkeit, den 24-h Livestream auf Joyn zu verfolgen.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother" 2023?

Ab dem 20. November 2023 wird die Reality-Sendung täglich übertragen. Insgesamt sind 15 Folgen angekündigt, so dass das Ende der Show mit der letzten Folge für den 4. Dezember 2023 angesetzt ist. Übertragen wird die Sendung von Sat.1. Die Übertragung der restlichen Folgen sehen so im Überblick aus: