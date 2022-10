"Promi Big Brother": Kandidaten 2022 - Wir stellen die Teilnehmer vor

"Promi Big Brother" läuft auch 2022 mit neuen Kandidaten bei Sat.1. Wer sind die Teilnehmer? Werfen Sie mit uns einen Blick in die brodelnde Gerüchteküche!

Bild macht uns schon mal richtig Angst: "NACKT-Alarm im Container!" texten die Kollegen, und man hört förmlich das Beben in ihrer Stimme. Was ist passiert? Nichts Geringeres als " Promi Big Brother" 2022 steht ab dem 18. November ins Haus, und die ganze Nation ist wieder mal in heller Aufregung. Wer zieht diesmal ein in den Container? Es ist die Jubiläums-Show Nr. 10, da müssen wir uns wohl auf einige Überraschungen gefasst machen. Dieses Mal soll (fast) alles anders sein, orakelt Bild, und der Sender selbst ergänzt kryptisch: "Nur soviel vorab: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und ein jeder geht zufrieden in das Haus."

Wie sieht das Haus diesmal aus? Offenbar sollen die Stars angesichts der bevorstehenden Kicker-WM in eine Unterkunft ziehen, die an ein Fußballstadion erinnert. Was immer wir uns darunter auch vorstellen mögen: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen ihre diversen Herausforderungen unter 24-stündiger Kamera-Beobachtung bewältigen. Wer als letzter Bewohner übrig bleibt, darf satte 100.00 Euro als Gewinn abschleppen. Moderiert wir die Show wieder von Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43), das große Finale wird am 8. Dezember 2022 live übertragen.

"Promi Big Brother": Kandidaten 2022 - Wer sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen?

Bisher sind nur wenige Namen durchgesickert - und selbst das nur mit Bild als einigermaßen belastbarer Quelle. Aber die Hamburger Kollegen haben ja normalerweise einen recht kurzen Draht zum Sender.

Erstaunlich übrigens, dass Sat.1 selbst bislang so tut, als wisse man dort noch nichts. Sogar auf der eigenen Website des Senders werden lediglich Bild-Gerüchte ausgespielt - mit dem neckischen Unterton "Ob das wohl alles stimmt?"

Wir tun einfach mal so, als hätten wir den Trick nicht durchschaut. Bisher werden also die folgenden Promis der Kategorie C auf der nach unten offenen Skala der Berühmtheit gehandelt:

Micaela Schäfer , Nackt-Star (laut Bild)

Es ist zehn Jahre nach dem "Dschungelcamp" und vier Jahre nach dem " Sommerhaus der Stars", und schon kehrt die frühere GNTM-Kandidatin wieder in einer bedeutsamen Trash-Show auf. Sie arbeitet zurzeit als Erotikmodell und DJ. Ob die 38-jährige Wahlberlinerin hier ebenfalls mit Textilien geizt, ist noch völlig offen.

Jürgen Milski

Jürgen Milski ist ein "Big Brother"-Mann der ersten Stunde. Der heute 58-Jährige wurde der Nation im Jahr 2000 mit der allerersten Staffel bekannt. Danach nahm er gemeinsam mit "Big Brother"-Mitbewohner Zlatko die Hit-Single "Großer Bruder" auf. Nun soll der Entertainer auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei sein. Das verriet ein angeblicher Insider OKmag.de - behauptet jedenfalls sat1.de. Soviel Gerüchte-Verschlingung muss sein.

Menderes Bagci

Er ist kein besonders tolles Gesangtalent, aber durch seine enorme Hartnäckigkeit erlangte Menderes Bagci in der Welt deutscher Casting-Shows eine spezielle Art von Berühmtheit. 2002 versuchte sich der heute 37-Jährige erstmals bei "DSDS" - und fiel durch. So ging es Jahr für Jahr weiter, doch Menderes ließ sich nie entmutigen. Immer wieder versuchte er es. 2016 nahm er aber an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und verließ die IBES-Show als Dschungelkönig.

Wohl doch nicht dabei: Thorsten Legat , Fußball-Legende (laut Sat.1 )

Der Ex-Fußballer wurde als heißer Anwärter gehandelt. Immerhin war er schon in verschiedenen Shows wie "Das große SAT.1 Promiboxen", "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" oder "Das Sommerhaus der Stars" vertreten. Er ist aber nun wohl doch nicht dabei. Legat hatte kürzlich eine Hoden-OP, die ihm die sportlich angehauchten Challenges im Container verbietet.