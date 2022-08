Google Doodle: Was ist das Qixi-Fest?

Google feiert das Qixi-Fest mit einem Doodle: Was es mit dem Fest auf sich hat und ob es in Deutschland einen ähnlichen Feiertag gibt, erfahren Sie hier.

Statt der gewohnten Buchstaben in blau, rot, grün und gelb ist da eine rote Zeichnung auf pergamentfarbenem Untergrund: Google zelebriert mit einem Google Doodle das Qixi-Fest 2022.

Auf den ersten Blick sieht man zwei Personen, die zwischen Wolken, Vögeln und Wind aufeinander zu gehen oder sich gegenüberstehen. Die Gestalt links trägt zwei Kübel über den Schultern, die an einem Balken befestigt sind. Die rechte Figur ist mit einem ausladenden Gewand bekleidet.

Ein Klick auf die Zeichnung verrät: Google feiert das Qixi-Fest 2022. Was es damit auf sich hat, welche Legende dem Qixi-Fest zugrunde liegt und in welchen Ländern das Google Doodlen ausgespielt wird, das erfahren Sie hier.

Video: wetter.com

Google Doodle zum Qixi-Fest 2022: Die Legende vom Kuhhirten und der Weberin

Das Qixi-Fest feiert eine Liebesgeschichte, die sich der Überlieferung nach jährlich über unseren Köpfen abspielen soll: Am Sternenhimmel. Diese chinesische Volkssage wird schon seit mehr als 2000 Jahren erzählt und geht ungefähr so: Ein Kuhhirte, symbolisiert durch den Stern Altair, und eine Weberin, repräsentiert vom Stern Wega, verlieben sich. Doch ihre Liebe ist nicht gestattet, also werden sie auf die gegenüberliegenden Ufer des "Silberflusses" verbannt: "Silberfluss" ist eine alte chinesische Bezeichnung für die Milchstraße.

Das ist für die beiden Liebenden natürlich alles andere als ideal, und sie sind sehr traurig über diesen Zustand. Diese Traurigkeit und der Kummer wegen der Verbannung und Trennung waren so stark, dass man die Verzweiflung im gesamten Universum spüren konnte.

Um ihnen zumindest einen Tag der Zweisamkeit zu schenken, kommt am siebten Tag des siebten Monats ein Schwarm Elstern und bildet eine Brücke über den "Silberfluss" und schafft so eine Verbindung zwischen dem Paar. Wenn man sich die Zeichnung, die übrigens mittels Stencil, Farbroller und Stoff angefertigt wurde, sieht man die einzelnen Elemente sehr schön.

Der Kuhhirte und die Weberin treffen sich: Google feiert das Qixi-Fest mit einem Doodle. Foto: Celine You, Google

Daher rühren auch die anderen Bezeichnungen für das Qixi-Fest, wie die Nacht der Sieben, Elsterfest und Doppel-Sieben-Fest.

Das Qixi-Fest: Wann findet es immer statt?

Das Qixi-Fest orientiert sich am chinesischen Mondkalender und findet immer am siebten Tag des siebten Monat statt. Die nächsten Termine, an denen das Qixi-Fest gefeiert wird, sind wie folgt:

2023: 22. August

2024: 10. August

2025: 29. August

2026: 19. August

Google Doodle: Welche Länder feiern das Qixi-Fest?

Da es sich um eine chinesische Volkssage handelt, wird das Qixi-Fest wenig überraschend auch in China gefeiert. Doch auch in anderen asiatischen Ländern gibt es Variationen des Qixi-Fests: In Japan heißt das Fest "Tanabata" und wird am 7. Juli eines jeden Jahres gefeiert. In Korea läuft es unter dem Namen "Chilseok".

Google Doodle: Was ist die Bedeutung des Qixi-Fests?

Wie die Geschichte es erahnen lässt, geht es um die Liebe: Das Qixi-Fest ist das Äquivalent zum Valentinstag. Liebende machen sich gegenseitig Geschenke und man feiert die gemeinsame Verbindung.

Google Doodle: Wo wird das Doodle zum Qixi-Fest 2022 gezeigt?

Die Reichweite des Qixi-Doodle zum Qixi-Fest beschränkt sich auf einige wenige Regionen: Großbritannien, Deutschland und Taiwan. (AZ)