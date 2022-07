Kate Moss über Vorfall am Set: "Ich merkte, dass etwas nicht stimmt"

Nur selten gibt Model Kate Moss Interviews. In einer britischen Radio-Show hat sie nun aus ihrem Leben erzählt – und sparte auch erschütternde Erlebnisse nicht aus.

Kate Moss ist 15 Jahre alt, als sie die hässliche Seite der Modeindustrie kennenlernt. Ein Jahr zuvor war sie als Model entdeckt worden. Im Jahr 1989 dann, bei einem Shooting für einen Unterwäsche-Katalog, weist der Fotograf sie an, ihren BH auszuziehen. „Ich war furchtbar schüchtern damals und ich merkte, dass etwas nicht stimmt“, erinnert sich Moss heute. Sie packt ihre Sachen und verlässt das Studio. Das Erlebnis, sagt sie, habe ihre Instinkte geschärft. Schwarze Schafe in der Branche könne sie seitdem auf eine Meile Entfernung erkennen.

Es kommt nicht oft vor, dass Kate Moss öffentlich über ihre Karriere spricht. Über ihren Durchbruch mit nur 16 Jahren, über ihr Leben als Muse von Rockstars, Malern und Modedesignern und all jene Etiketten, die man ihr über die Jahre angehängt hat: von „Heroin chic“ bis „Cool Britannia“. Moss, heute 48 Jahre alt und Mode-Unternehmerin, hat in den 30 Jahren ihrer Karriere so selten Interviews gegeben, dass viele Menschen nicht einmal ihre Stimme kennen. Zumindest das hat sich nun geändert. Am Sonntag war sie in der BBC-Radio-Sendung „Desert Island Discs“ zu Gast, einem seit 1942 laufenden Format, das in Großbritannien mindestens so berühmt ist wie das Model selbst. Alfred Hitchcock war schon da, Elton John, Paul McCartney und die letzten fünf Premierminister.

Vier Jahre ist Kate Moss mit Johnny Depp zusammen

Kate Moss berichtet in der Sendung nicht nur von ihren schweren Anfängen, das Model kommt auch immer wieder zurück auf ihr kompliziertes Verhältnis zur Branche und zu ihrem Körper. Ihre berühmten Fotos für eine Calvin-Klein-Kampagne an der Seite von Mark Wahlberg habe sie nur mithilfe von Beruhigungsmitteln schießen können. Beim Shooting für die Titelgeschichte im Magazin „The Face“ einige Jahre zuvor habe sie immer wieder geweint, als es darum ging, sich nackt auszuziehen. Die Bilder machen die damals 16-jährige Britin weltberühmt. Fünf Jahre später ist sie das zweitreichste Model der Welt, verdient pro Jahr 2,2 Millionen Dollar.

Zwischen 1994 und 1998 ist Moss mit Johnny Depp zusammen, die beiden gelten als eines der berühmtesten Paare der vergangenen Jahrzehnte. Auch um Depp geht es im Interview. Moss hat vor einigen Wochen im Prozess gegen den Schauspieler ausgesagt. Seine Ex-Frau Amber Heard hatte angegeben, Depp habe Moss einst eine Treppe hinuntergestoßen. Das Model bestritt das im Prozess. „Ich kenne Johnny“, erläutert sie nun im Interview. „Ich weiß, dass er mich niemals eine Treppe hinuntergestoßen hat. Also musste ich das auch sagen.“

Heute ist Kate Moss selbst Chefin einer Model-Agentur

Heute leitet Kate Moss ihre eigene Model-Agentur. Eine ihrer ersten Klientinnen war ihre Tochter Lila. Es sei ihr wichtig, ihre Models gut zu behandeln, sagt Moss: „Bei jedem Shooting muss ein Agent oder eine Agentin dabei sein, die aufpassen können, dass keines der Models ausgenutzt wird.“ Damit ihnen nicht dasselbe geschieht wie einst ihr als 15 Jahre altes Model.

