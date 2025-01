Kassel wird Etappenort der Deutschland Tour

Kassel wird in diesem Jahr Zielort der vorletzten Etappe der Deutschland Tour sein. Der Renntag für die Radprofis startet am 23. August in Arnsberg im Sauerland und endet in der nordhessischen Großstadt, wie die Veranstalter mitteilten. «Kassel baut die Brücke zwischen der Halbzeit und dem Finale der Rundfahrt», hieß es.

«Als letzter Zielort vor der alles entscheidenden Schlussetappe zeigt Kassel erneut Spitzensport in der Mitte Deutschlands und erfährt hohe mediale Aufmerksamkeit als attraktive Sport- und Fahrradstadt», sagte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) laut Mitteilung.

Kassel hat schon Erfahrungen mit der Deutschland Tour

Schon vor zwei Jahren war Kassel Etappenort der Deutschland Tour. Damals war die Stadt Startort für einen Teilabschnitt, der im Sauerland endete. Dieses Mal geht es in die andere Richtung.

Die Deutschland Tour startet in diesem Jahr am 20. August mit einem Prolog in Essen und endet vier Tage später in Magdeburg.