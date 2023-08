Frankreich ist bei den Deutschen ein beliebtes Urlaubsziel. Erfahren Sie hier, welche Städte nicht ganz ungefährlich sind und was Sie beachten sollten.

Frankreich und gefährlich? Die meisten Menschen verbinden das Nachbarland mit französischem Rotwein und einem entspannten Ausflug zum berühmten Eiffelturm in Paris. Viele pulsierende Städte in Frankreich haben ein reichliches Kultur- und Freizeitangebot, jedoch gibt es wie in jeder großen Stadt auch die andere Seite der Medaille: Kriminalität. Frankreich ist keine Ausnahme, denn in ganz Europa gibt es Städte, die wegen verschiedenster Gründe als gefährlicher gelten als andere.

Lesen Sie in diesem Artikel, in welchen französischen Städten die meisten Verbrechen verübt werden, wie hoch die Kriminalitätsrate ist und noch weitere Fakten.

Die gefährlichsten Städte Frankreichs basierend auf Anzahl der Verbrechen

Die französische Seite ville-data.com bietet eine Übersicht zu den französischen Städten, die am meisten registrierte Verbrechen im Vergleich zur Einwohnerzahl aufweisen. Hier der Überblick:

Platz 1: Lille (25.124 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 2: Paris (215.862 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 3: Orly (2.448 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 4: Saint Denis (11.331 registrierte Verbrechen im Jahr 2022

Platz 5: Lyon (50.931 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 6: Bordeaux (25.105 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 7: Cannes (6.574 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 8: Grenoble (14.344 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 9: Rouen (10.079 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Platz 10: Puteaux (3.653 registrierte Verbrechen im Jahr 2022)

Die gefährlichste Stadt Frankreichs: Lille

Die Großstadt im Norden Frankreichs, die an Belgien angrenzt, zählt im Jahr 2022 25.124 Verbrechen und Vergehen, die den Behörden gemeldet wurden. Damit gilt die Stadt als die gefährlichste in Frankreich. Soziale Spannungen, Demos, Proteste und Vorfälle von Kleinkriminalität – all das sind Gründe, weshalb Lille als gefährlichste Stadt Frankreichs eingestuft wird.

Einwohnerzahl: 236.234

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 10,6 % (106,35 pro 1000 Einwohner)

Auf Platz 2 der gefährlichsten Städte Frankreichs liegt Paris

Die Hauptstadt von Frankreich belegt mit 215.862 gemeldeten Verbrechen und Vergehen im Jahr 2022 den zweiten Platz im Ranking der gefährlichsten Städte Frankreichs. Paris ist laut dem Auswärtigen Amt vor allem von Kleinkriminalität in touristischen Gebieten betroffen. Ende Juli bis Mitte Juni litt die Hauptstadt außerdem unter starken Krawallen, die auch in Nantes zu Ausschreitungen geführt haben.

Einwohnerzahl: 2.145.906

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 10,1 % (100,59 pro 1000 Einwohner)

Platz 3 der gefährlichsten Städte Frankreichs belegt Orly

Die meisten Menschen kennen Orly durch den Flughafen Paris-Orly. Die Stadt liegt südlich von Paris im Département Val-de-Marne und gilt mit 2.448 Verbrechen im Jahr 2022 als gefährliche Stadt in Frankreich.

Einwohnerzahl: 24.361

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 10 % (100,49 pro 1000 Einwohner)

Auf Platz 4 der gefährlichsten Städte Frankreichs: Saint Denis

Saint-Denis ist eine Stadt nördlich von Paris, die in der Vergangenheit mit sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert war. Mit 11.331 registrierten Verbrechen belegt die Stadt den vierten Platz des Rankings der gefährlichsten Städte Frankreichs.

Einwohnerzahl: 113.116

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 10 % (100,17 pro 1000 Einwohner)

Platz 5 der gefährlichsten Städte Frankreichs: Lyon

Die drittgrößte Stadt des Landes liegt auf dem fünften Platz der gefährlichsten Städte Frankreichs. Die Stadt kann problemlos bereist werden – jedoch sind die offiziellen Zahlen der Kriminalitätsstatistik nicht zu verharmlosen: Laut ville-data gab es 2022 in Lyon 50.931 Verbrechen und Vergehen, die den Behörden vor Ort gemeldet wurden.

Einwohnerzahl: 522.228

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 9,8 % (97,53 pro 1000 Einwohner)

Auf Platz 6 der gefährlichsten Städte Frankreichs liegt Bordeaux

Die Küste zwischen Bordeaux und Biarritz ist ein beliebtes Reiseziel für Surfer, die hohe Wellen als Adrenalinkick suchen. Doch die Stadt im Südwesten Frankreichs hat auch eine Schattenseite: 25.105 Verbrechen und Vergehen wurden den Behörden im Jahr 2022 gemeldet. Damit belegt Bordeaux den sechsten Platz im Ranking.

Einwohnerzahl: 259.809

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 9,7 % (96,63 pro 1000 Einwohner)

Platz 7 der gefährlichsten Städte Frankreichs: Cannes

6.574 Verbrechen und Vergehen wurden im Jahr 2022 in Cannes erfasst. Damit liegt die Stadt an der französischen Riviera auf dem siebten Platz des Rankings. Der Blog Iconicriviera berichtet von Kleinkriminalität und Banden, die die Côte-d'Azur unsicher machen.

Einwohnerzahl: 72.435

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 9,1 % (90,76 pro 1000 Einwohner)

Platz 8 der gefährlichsten Städte Frankreichs belegt Grenoble

Die Stadt im Südosten Frankreichs, die gern als Reiseziel von Wintersportlern gewählt wird, zählt mit 14.344 Verbrechen und Vergehen im Jahr 2022 zu den gefährlichsten Städten Frankreichs.

Einwohnerzahl: 158.240

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 9,1 % (90,65 pro 1000 Einwohner)

Platz 9 der gefährlichsten Städte Frankreichs: Rouen

Die Haupt- und Hafenstadt der französischen Normandie Rouen belegt mit 10.079 gemeldeten Verbrechen den vorletzten Platz im Ranking der gefährlichsten Städte Frankreichs. Im vergangenen Jahr lag die Stadt im Ranking laut ville-data noch auf Platz 16.

Einwohnerzahl: 114.187

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 8,8 % (88,27 pro 1000 Einwohner)

Auf Platz 10 der gefährlichsten Städte Frankreichs liegt Puteaux

Puteaux liegt westlich von Paris und zählt mit 3.653 Verbrechen und Vergehen zu den gefährlichsten Städten Frankreichs im Jahr 2022. Die Stadt ist im Ranking steil nach oben geklettert: Im letzten Jahr belegte die Stadt am linken Seine-Ufer im Ranking Platz 36.

Einwohnerzahl: 44.009

Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden: 8,3 % (83,01 pro 1000 Einwohner)

Die gefährlichsten Städte Frankreichs (sortiert nach Kriminalitäts-Index)

Im ersten Teil des Artikels wurden die Städte nach offiziellen Angaben der Anzahl verübter Verbrechen pro Kopf sortiert. Zusätzlich dazu gibt es einen Kriminalitätsindex, der von der globalen Datenbank Numbeo errechnet wird. Das führt dazu, dass es andere Städte ins Ranking schaffen – je nach verwendeter Quelle.

Doch was ist überhaupt Kriminalität und woran hat das Numbeo festgemacht? Die Einschätzung von Kriminalität erfolgt anhand von gemeldeten Straftaten und dem persönlichen Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Dieses subjektive Sicherheitsempfinden können die Menschen in Form von Online-Umfragen auf der Plattform teilen. Diese Umfragen beinhalteten Fragen zur Kriminalität und den Straftaten in den jeweiligen Städten. Der Crime-Index ermöglicht es, die Kriminalitätslage in verschiedenen Städten besser zu verstehen. Die Skala reicht von 20 bis 80: Städte mit einem Indexwert von 20 bis 40 werden als gering kriminell eingestuft, während Städte mit Werten zwischen 40 und 60 als moderat angesehen werden. Ein Indexwert zwischen 60 und 80 deutet auf eine hohe Kriminalitätsrate hin.

Kann man auf die Daten von Numbeo vertrauen?

Die Umfrageergebnisse könnten verzerrt sein, da Nutzer Daten selbst eingeben können – ähnlich wie bei Wikipedia. Offizielle Statistiken der einzelnen Städte oder Länder stehen leider meist nicht für alle Regionen zur Verfügung.

Laut Numbeo soll der Crime-Index einen internationalen Vergleich ermöglichen. Die Berechnung des Kriminalitätsindexes ist öffentlich einsehbar und somit nachvollziehbar, weshalb wir Ihnen die Daten nicht vorenthalten wollten.

Laut Numbeo sind das die gefährlichsten Städte Frankreichs:

Marseille : Marseille ist nicht nur in der Welt des Fußballs ein bekanntes Wort, sondern hat auch einen unsicheren und gefährlichen Ruf. Mit einem Crime-Index von 64,52 und somit einer hohen Kriminalitätsrate gilt die Hafenstadt als die gefährlichste Stadt in Frankreich und belegt den ersten Platz im Ranking . Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von Drogenhandel bis Armut und Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus ist Südfrankreich laut Auswärtigem Amt im Oktober 2020 Ziel mehrerer terroristischer Anschläge geworden. Marseille hat 870.321 Einwohner. Montpellier : Bei Montpellier handelt es sich ebenfalls um eine Stadt in Südfrankreich, die in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus krimineller Vorfälle gerückt ist. Der Crime-Index gilt mit einem Wert von 61,87 als hoch. Montpellier hat 299.096 Einwohner. Grenoble : Die Stadt im Südosten Frankreichs ist auch oben auf der Liste vertreten. Grenoble wird gern als Reiseziel von Wintersportlern gewählt wird, zählt mit einem Crime-Index von 59,05 aber laut Numbeo auch zu den gefährlichsten Städten Frankreichs . Grenoble hat 299.096 Einwohner. Nantes : Obwohl Nantes als relativ sicher gilt, gibt es bei der Reisevorbereitung einiges zu beachten und man sollte sich informieren, in welchen Stadtteilen die Sicherheitslage etwas instabiler ist. Der Crime-Index ist mit einem Wert von 58,89 als moderat anzusehen. Nantes hat 320.732 Einwohner. Paris : Die Hauptstadt Paris belegt mit einem Crime-Index von 57,38 den fünften Platz im Ranking der gefährlichsten Städte Frankreichs . Paris ist laut dem Auswärtigen Amt vor allem von Kleinkriminalität in touristischen Gebieten betroffen. Die Hauptstadt hat 2.145.906 Einwohner. Nizza : Nizza zählt mit einem moderaten Crime-Index von 55,09 zu den gefährlichsten Städten Frankreichs . Nizza ist ein beliebtes Reiseziel bei Touristen, weshalb man in belebten Gebieten die Augen vor Taschendieben und Betrügern offen halten sollte. Lyon : Die drittgrößte Stadt des Landes landet mit einer Kriminalitätsrate von 54,31 auf den siebten Platz des Rankings . Lyon hat 522.228 Einwohner. Lille : Nutzt man die Anzahl der Verbrechen , würde Lille als gefährlichste Stadt Frankreichs gelten. Laut Numbeo landet die Großstadt im Norden Frankreichs mit einer moderaten Kriminalitätsrate von 52,18 auf dem achten Platz des Rankings . Lille hat 236.234 Einwohner. Rennes : Rennes nimmt eines der hinteren Plätze im Ranking der gefährlichsten Städte ein. Rennes gilt als Hauptstadt der Bretagne und ist als Studentenstadt bekannt. Vorfälle von Kleinkriminalität und andere Spannungen bieten eine Erklärung für den Crime-Index von 50,80. Es ist jedoch zu betonen, dass die Stadt allgemein als sicher gilt. Toulouse : Auch wenn es Toulouse mit einem Crime-Index 50,62 von auf den letzten Platz des Rankings geschafft hat, kann die Stadt ohne Bedenken bereist werden. Toulouse hat 498.003 Einwohner.

Hinweis: Europa und auch Frankreich gelten als relativ sichere Urlaubsziele, sodass einer Reise mit etwas Vorbereitung und Planung nichts im Weg steht – selbst in die gefährlichsten Städte Frankreichs. Anders verhält es sich bei den gefährlichsten Ländern der Welt – hier sollte die Vorbereitung besonders sorgfältig sein und bestimmte Orte sollten nach Möglichkeit gemieden werden. Übrigens: Das sind die gefährlichsten Berufe der Welt.