Alexander Gerst trainiert im Ries: "Matthias Maurer und ich haben keine Konkurrenz"

Plus "Astro-Alex" hat zur Vorbereitung auf einen möglichen Flug zum Mond tagelang im Krater des Nördlinger Ries trainiert. Mit seinem Kollegen Matthias Maurer verbindet ihn eine Freundschaft.

Dass sich im Krater des Nördlinger Rieses das Spitzenpersonal für Flüge auf den Mond immer wieder einmal einfindet, hat schon eine lange Tradition. Vier US-Astronauten trainierten bereits 1970 in der Kraterlandschaft, um sich für den Aufenthalt auf dem Mond vorzubereiten. Aktuell war nun auch der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst in Nordschwaben unterwegs. Er gilt als ein heißer Kandidat dafür, als erster Deutscher auf dem Mond zu landen. Doch war sein Training sozusagen schon die Vorentscheidung dafür, dass das Ticket für ihn ausgestellt wird?