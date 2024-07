"Reacher", Staffel 3: Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

Noch vor dem Ende der zweiten Staffel von "Reacher" wurde eine weitere dritte Staffel angekündigt. Die zweite Staffel läuft seit dem 15. Dezember 2023 auf Amazon Prime Video. Erst wurden drei Folgen am selben Tag veröffentlicht, danach gab es jede Woche am Freitag eine neue Episode von "Reacher". Im Mittelpunkt der Serie steht der Titelheld Jack Reacher, ein ehemaliger Militärpolizist.

Da die Serie eine Original-Serie von Amazon ist, sind die ersten beiden Staffeln natürlich auf Amazon zu sehen - das ändert sich auch bei Staffel 3 der Action-Serie nicht. Neben "Reacher" finden Sie auch andere Inhalte bei dem Streaminganbieter, wie zum Beispiel "Good Omens" und "LOL: Last One Laughing".

Doch wann genau ist der Start der dritten Staffel? Was ist die Handlung? Und wie sieht die Besetzung aus? Noch ist nicht allzu viel bekannt. Doch hier haben wir für Sie die bereits bekannten Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung der dritten Staffel von "Reacher" zusammengefasst.

Start der dritten Staffel von "Reacher"

Ein genauer Termin für den Start von der dritten Staffel von "Reacher" wurde noch nicht angekündigt. Die Dreharbeiten zu "Reacher" Staffel 3 haben aber bereits im vergangenen Jahr 2023 in der kanadischen Metropole Toronto begonnen und die Staffel wurde in einem Sneak Peek von Hauptdarsteller Alan Ritchson angekündigt. Anfangs wurde die Premiere der dritten Staffel von "Reacher" im Herbst oder Winter 2024 erwartet, mittlerweile hat Amazon aber via Instagram bekanntgegeben, dass die neuen Folgen der Serie erst 2025 auf Prime Video erscheinen werden - aller Voraussicht nach im Frühjahr.

"Reacher": Handlung von Staffel 3

Die genaue Handlung der dritten Staffel ist noch nicht bekannt. Das "Reacher"-Universum des Romanautors Lee Child umfasst bereits 28 Bücher um den Helden Jack Reacher - Nummer 29 soll 2024 veröffentlicht werden. Die erste Staffel der Amazon Prime Video-Serie basiert auf dem Debütroman "Größenwahn" (im Original "Killing Floor"), während die zweite Staffel die Geschichte des elften Romans "Trouble" (im Original: "Bad Luck and Trouble") erzählt. Für Staffel 3 gibt es bei Amazon eine Fülle an Geschichten, die für die Serie adaptiert werden könnten.

Hauptdarsteller Alan Ritchson hatte in einem Interview mit Cinemablend bereits angedeutet, dass es sich um ein Buch handeln wird, das in "jeder Top 10 Liste" vertreten ist und zu seinen persönlichen Favoriten zählt. Inzwischen ist bekannt, dass Staffel 3 der Serie auf dem siebten Band der Reihe basiert. Dieser trägt den Original-Titel "Persuader" und erschien in Deutschland unter dem Titel "Der Janusmann". Es handelt es sich um eines der beliebtesten „Reacher“-Werke, die Handlung spielt im US-Bundesstaat Maine.

In „Der Janusmann“ ist der Protagonist Reacher für die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA als verdeckter Ermittler im Einsatz, um einen Drogenschmugglerring das Handwerk zu legen. Als er das volle Ausmaß der illegalen Machenschaften erkennt, stößt Reacher gleichzeitig auf eine grausame Wahrheit: Es ist nicht der Hauptverdächtige Zachary Beck, der hinter alledem steckt, sondern Francis Xavier Quinn - ein Mann, den Reacher eigentlich für tot gehalten hatte – immerhin war er selbst Derjenige, der ihn vor Jahren erschossen hat. Für Reacher beginnt damit ein Kampf um Rache und Gerechtigkeit.

Besetzung von "Reacher"

Die Titelrolle übernimmt wie in den ersten beiden Staffeln Alan Ritchson. Zudem kehrt Maria Sten als Neagley zurück in den Cast. Die Figur des Bösewichts Paulie wird derweil vom niederländischen Schauspieler Olivier Richters dargestellt. Auch Anthony Michael Hall und Sonya Cassidy sollen zur Besetzung der dritten Staffel gehören. Hall schlüpft für die neuen Folgen der Serie in die Rolle des Drogenschmugglers Zachary, während Cassidy als DEA-Agentin Susan Duffy mit dabei ist. Weitere Darsteller sind Brian Tee, Johnny Berchtold, Roberto Montesinos und Daniel David Stewart. Sobald der vollständige Cast bekannt ist, werden die Infos an dieser Stelle ergänzt.