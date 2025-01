Jetzt offiziell: Das hier sind die Dschungel-Stars 2025

Der Fernsehsender RTL hat wochenlangen Spekulationen ein Ende gemacht und alle Teilnehmer des Dschungelcamps 2025 offiziell verkündet. Die jüngste Kandidatin dieser Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wird Reality-Sternchen Alessia Herren (22, «Promi Big Brother») sein. «Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz», sagte die Tochter des Entertainers Willi Herren (1975-2021). Die Rolle des Camp-Ältesten fällt Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) zu.

Die bekanntesten Namen dürften Model Lilly Becker (48), Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62, «Der Alte»), Schauspielerin Nina Bott (47), Daily-Soap-StarTimur Ülker (35, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) und Fußballkommentator Jörg Dahlmann (65) sein.

Aber auch die Reality-Fraktion ist stark vertreten. Neben Nesthäkchen Alessia Herren sind auch der Sieger der Trash-Show «Das Sommerhaus der Stars», Sam Dylan (33), der routinierte Datingshow-Teilnehmer Maurice Dziwak (26, «Kampf der Realitystars»), die Musikerin Edith Stehfest (29) und Influencerin Yeliz Koç (31, «Der Bachelor») dabei.

Die zwölf Stars und Sternchen werden ab 24. Januar täglich um 20.15 Uhr in 17 Live-Shows zu sehen sein. Das Finale steht am 9. Februar an. Die Moderation von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» haben erneut Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Icon Vergrößern Lilly Becker geht ins Dschungel-Camp. Foto: Marcus Brandt/dpa Icon Schließen Schließen Lilly Becker geht ins Dschungel-Camp. Foto: Marcus Brandt/dpa

Icon Vergrößern Die Teilnehmer der 18. Staffel der RTL «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» . Foto: Boris Breuer/RTL/dpa Icon Schließen Schließen Die Teilnehmer der 18. Staffel der RTL «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» . Foto: Boris Breuer/RTL/dpa