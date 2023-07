Die gefährlichsten Sportarten der Welt

Egal, ob Mannschaftssport oder Individualsport: Erfahren Sie hier, welche Sportarten auf der Welt besonders gefährlich sind.

Der Reiz des Sports liegt oft in der Spannung, dem Wettbewerb und der körperlichen Herausforderung. Es gibt aber Sportarten, die für ihren Adrenalinkick bekannt und besonders gefährlich sind: Extremsportarten. Sportunfälle passieren dabei eher selten – und wenn doch, dann enden sie mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich. Das überwiegende Risiko für Verletzungen tragen vor allem unscheinbare, weniger risikoreiche Disziplinen in sich, wie beispielsweise Mannschaftssportarten. Erfahren Sie hier, welche Extremsportarten als besonders gefährlich gelten und wo die meisten Sportunfälle passieren.

Extremsportarten als besonders gefährliche Sportarten

Bevor verschiedene Extremsportarten beschrieben werden, folgt zunächst eine Definition: Was bedeutet das und inwiefern unterscheiden sich solche Risikosportarten von anderen, scheinbar harmlosen Sportarten? Bei Extremsportarten geht es für viele um das Ausloten der eigenen Grenzen. Der Sportwissenschaftler Siegbert A. Warwitz spricht in einem Interview in der Sendung "Planet Wissen" von quantitativen und qualitativen Extrembereichen, welche Sportler zum Erreichen ihres Ziels anstreben.

Im quantitativen Grenzbereich bewegen sich Sportler, die eine normale körperliche Aktivität besonders ausdauernd betreiben – zum Beispiel Marathonläufer. Einen qualitativen Extrembereich hingegen nahm Reinhold Messner in Kauf, als er als erster Mensch den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät bestieg. Ein weiterer Aspekt von Extremsport ist auch das Verletzen von rechtlichen Vorgaben, indem man beispielsweise B.A.S.E.-Jumping betreibt. Hier werden die Eigentümer der Gebäude, von dem die Sportler herunterspringen, oftmals nicht nach Erlaubnis gefragt.

Die gefährlichsten Extremsportarten im Überblick

Highlining : Mit Highlining ist Slacklining in schwindelerregender Höhe gemeint. Dabei balanciert man über ein Seil, das zumeist zwischen Bergen oder in Schluchten gespannt wird

Freeclimbing : Dabei handelt es sich um eine Form des Kletterns, bei der ein Kletterer ohne Verwendung von Hilfsmitteln wie Seilen, Haken oder Sicherungsgeräten eine Felswand oder einen Kletterfelsen erklimmt

Bergsteigen : Diese Sportart bezeichnet das Erklimmen von Bergen und das Überwinden von herausfordernden Gelände- und Umweltbedingungen

Rafting : Bei Rafting befinden sich Menschen gemeinsam auf einem aufblasbaren Boot, dem sogenannten Raft und paddeln entlang eines fließenden Flusses, oftmals im Wildwasser mit starker Strömung

B.A.S.E.-Jumping : B.A.S.E steht für "Building" (Gebäude), "Antenna" (Antenne), "Span" (Brücke) und "Earth" (Erde, in diesem Fall Klippen oder Felsen) und beschreibt die Orte, von denen die Jumper herunterspringen können. Sie öffnen ihren Fallschirm meist sehr kurzfristig und knapp vor Erreichen des Bodens. Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin beziffert die Lebensspanne von Base-Jumpern auf rund sechs Jahre, danach hören sie entweder mit der Extremsportart auf, sie verletzen sich oder sterben bei einem Unfall während eines Sprungs

Big-Wave-Surfing : Wie der Name schon sagt, handelt es bei dieser Sportart um sehr hohe Wellen, die Surfer bezwingen möchten. Es gibt einige Surfspots, an denen die Wellen bis zu 30 Meter hoch werden

Cliff Diving : Beim sogenannten Klippenspringen stürzen sich die Menschen von hohen Klippen oder Felsen in Gewässer wie Seen, Flüsse oder das Meer

Wingsuit-Flying : Bei Wingsuit-Flying handelt es sich um eine Extremsportart bei der Menschen mit Hilfe eines speziellen Anzugs, dem sogenannten Wingsuit, von hohen Klippen, Gebäuden, Helikoptern oder Flugzeugen aus springen und durch die Luft gleiten, bevor sie mit einem Fallschirm sicher landen

Die gefährlichsten Sportarten: Fakten über Sportunfälle

Einer Studie des Bundesinstituts für Sportwissenschaften zufolge verletzen sich in Deutschland pro Jahr rund 1,25 Millionen Menschen von etwa 23 Millionen Menschen, die regelmäßig Sport betreiben, so schwer, dass sie ärztliche Hilfe brauchen. Experten schätzen, dass es jedes Jahr etwa 2 Millionen Sportverletzungen in Deutschland gibt. Diese Verletzungen sind in etwa gleichmäßig auf den Vereinssport, den Schulsport und andere frei organisierte Sportarten verteilt.

Haben Sie schon gewusst, dass...

Fußball, alpiner Skilauf und Inline Skaten zu den häufigsten Unfallsportarten im nicht organisierten Sport gehören?

im Vereinssport Fußball, Handball und Volleyball die meisten Unfälle verursacht werden?

im Schulsport Fußball, Basketball und Turnen zu den häufigsten Unfallsportarten zählen?

in der Schweiz das Bergwandern und Bergsteigen zu den Sportarten mit den meisten Todesfällen zählen? Laut Statista waren es 93 Todesfälle im Jahr 2021.

sich Statista zufolge in den USA im Jahr 2018 die meisten Sportunfälle durch Fitnessgeräte ereigneten?

98 Menschen bei B.A.S.E.-Jumping in der Schweiz zwischen 2000-2019 ums Leben gekommen sind?

