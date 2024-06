Rekorde

3.200 Megapixel: Das ist die größte Kamera der Welt

Was eine Größe! Diese Digitalkamera ist so groß wie ein Kleinwagen.

Von Lea Röhrig

Groß, größer, am Größten: Mit der größten Kamera der Welt können Aufnahmen bis ins kleinste Detail gemacht werden. Doch was macht die größte Kamera der Welt so besonders? Wir haben für Sie recherchiert.

Normalerweise sind Digitalkameras so groß, dass wir Menschen sie ohne Probleme in unseren Händen halten können, vielleicht sogar in einer Hand. Es gibt aber auch Kameras, die durch ihre Größe alle Dimensionen sprengen - so wie eine neue Digitalkamera aus den USA. Laut den amerikanischen Wissenschaftlern, die über 20 Jahre an dieser Kamera gearbeitet haben, ist es bisher die größte Kamera der Welt. Das Wichtigste vorab: Welche verschiedenen Kameratypen gibt es? Und wann gilt eine Kamera als besonders gut? Die Anzahl an verschiedenen Kameratypen ist sehr vielfältig. Zu den gängigsten zählen laut dem Spiegel unter anderem Sofortbildkameras, Spiegelreflexkameras und auch Smartphonekameras.

Anzahl an verschiedenen Kameratypen ist sehr vielfältig. Zu den gängigsten zählen laut dem Spiegel unter anderem Sofortbildkameras, Spiegelreflexkameras und auch Smartphonekameras. Eine Kamera gilt als besonders gut, wenn sie verschiedene Faktoren wie zum Beispiel eine hohe Auflösung (Bildqualität), eine leichte und verständliche Bedienbarkeit und Wetterfestigkeit erfüllt. Letzteres ist besonders wichtig bei Outdoor-, Film-, oder auch Actionkameras.

Besonders große Kameras werden oft bei der Produktion von Filmen oder Serien verwendet, oder für Forschungszwecke, wie etwa in der Astronomie. Die größte Kamera der Welt ist 3 Tonnen schwer Ganze 189 Sensoren, 3.200 Megapixel und ein Gewicht von über 3 Tonnen - das alles macht die größte Kamera der Welt (Legacy-Survey-of-Space-and-Time-Kamera (LSST-Kamera)) aus den USA so besonders. Laut der Deutschen Presseagentur ließe sich bei einer solchen Auflösung ein Golfball aus etwa 24 Kilometern Entfernung perfekt einfangen. Doch wozu braucht es eine so große Kamera überhaupt? Gebaut wurde die Kamera für die astronomische Forschung, genauer für das Fotografieren des Sternenhimmels: Die Kamera soll nun ein Jahrzehnt lang den südlichen Himmel abbilden und unterschiedlichste Daten für Forscherinnen und Forscher sammeln. Dafür wurde die Kamera Anfang des Jahres nach Chile transportiert und für die Aufnahmen installiert. Schon gewusst? Im Alltag verwenden die meisten Personen zum Fotografieren ihre Smartphonekameras. Mittlerweile gibt es sogar verschiedene Apps, die die Bilder wie hochprofessionelle Kamerafotos aussehen lassen. Die Einzelanfertigung der LSST-Kamera, der größten Kamera der Welt, hat in Kalifornien, dem Linear Acceleration Center (SLAC) stattgefunden. Das SLAC ist unter Forscherinnen und Forschern vor allem für sein breites Spektrum an verschiedenen Forschungsarbeiten bekannt: Neben der größten Kamera der Welt, werden hier auch andere Großprojekte gebaut, wie beispielsweise Röntgenstrahlen, Laser und Elektronenstrahlen. Die Produktionskosten für die größte Kamera der Welt liegen bei etwa 700 Millionen US-Dollar. Alles in Übergröße: So ist die LSST-Kamera aufgebaut Laut t3n gehören zu den wesentlichen Bestandteilen der Kamera ein großer Verschlussmechanismus sowie ein Mechanismus zum Wechseln der Filter zwischen dem Sensor und dem Objektiv. Dieser Sensor besteht aus über 190 maßgeschneiderten CCD-Bildsensoren, die für den eigentlichen, internen Fotoeffekt sorgen. Die Brennebene der Kamera hat einen Durchmesser von 64 cm, wodurch der Himmel möglichst detailreich erfasst werden kann. Außerdem verfügt die Kamera über mehr als 30 Meter Kabel und Schläuche, um das System mit Strom zu versorgen und auf der richtigen Temperatur zu halten. Sie wollen noch mehr über die absurdesten und interessantesten Rekorde der Welt wissen? Dann schauen Sie doch mal auf unserer Themenseite 'Wissen & Rekorde' vorbei. Hier finden Sie alles rund um den größten Wal der Welt, die älteste Stadt Deutschlands und die 8 lustigsten Haustierrekorde.

