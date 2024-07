Blitzschnell ins Netz: Das schnellste Tor der EM-Geschichte fiel 2024

Toooor! Während der Europameisterschaft (EM) brennen sich manche Tore in die Herzen der Fußballfans ein – vor allem, wenn sie in Rekordzeit fallen. Doch wer hat das schnellste EM-Tor der Welt geschossen? Und wie heißt dieser Spieler?

Das schnellste Tor in der Geschichte der Europameisterschaft (EM) fiel nur wenige Sekunden nach Anpfiff. Welcher Torschütze das schnellste EM-Tor der Welt geschossen hat und wann er Fußballgeschichte schrieb, lesen Sie in unserem Artikel.

Das Wichtigste über die Europameisterschaft auf einen Blick:

Was ist die EM? Die Europameisterschaft (EM) ist ein internationales Fußballturnier , das von der Union of European Football Associations ( UEFA ) organisiert wird.

Die (EM) ist ein internationales , das von der organisiert wird. Wie oft findet die EM statt? Die Europameisterschaft findet alle vier Jahre statt. In diesem Jahr wird die Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. Dies ist das zweite Mal, dass Deutschland Gastgeberland für die EM ist.

Die findet alle vier Jahre statt. In diesem Jahr wird die in ausgetragen. Dies ist das zweite Mal, dass Gastgeberland für die EM ist. Wie oft war Deutschland schon Europameister? Die deutsche Nationalmannschaft hat den Titel des Europameisters insgesamt dreimal gewonnen. Die Triumphe fanden in den Jahren 1972, 1980 und 1996 statt.

Europameisterschaft 2024: Deutschland als Gastgeberland

Seit dem 14. Juni 2024 heißt es wieder: Fußballfieber in Deutschland! Die Europameisterschaft 2024 hat begonnen und bringt die besten Nationalmannschaften Europas in zehn deutschen Städten zusammen. Wie und wann welche Mannschaft spielt, ist in unserer großen Spielplan-Übersicht zu finden. Ob zu Hause vor dem Fernseher oder direkt im Stadion – Fans fiebern auf unterschiedlichste Weise mit. Für die EM 2024 wurden die 10 größten Stadien Deutschlands ausgewählt. In diesen Arenen ist ein unvergessliches Fußballerlebnis garantiert.

Während die Teams um den begehrten Titel kämpfen, bleibt vor allem eines im Fokus: die Tore. Ein Tor wird erzielt, wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert, was Punkte für die jeweilige Mannschaft bedeutet. Nach Angaben der Bundesliga dürfen vorher aber keine Vergehen passieren. Vergehen im Fußball umfassen Regelwidrigkeiten wie Fouls, Handspiel oder unsportliches Verhalten, die zu Verwarnungen (gelbe Karten) oder Platzverweisen (rote Karten) führen können.

23 Sekunden: Das ist das schnellste EM-Tor der Welt

Kaum zu glauben, aber wahr: Das schnellste EM-Tor der Welt fiel erst vor kurzem, am zweiten Turniertag der EM 2024 im Juni. Laut der UEFA, dem Dachverband des europäischen Fußballs, schoss Nedim Bajramis das schnellste EM-Tor im Spiel gegen Italien. Er selbst ist Nationalspieler bei Albanien.

Nach nur 23 Sekunden Spielzeit traf der Mittelfeldspieler ins gegnerische Tor. Nachdem der italienische Fußballspieler Federico Dimarco einen verunglückten Einwurf ausführte, schnappte sich Bajrami den Ball und schoss ihn gekonnt ins Netz. Für Albanien war es das erste und letzte Tor dieser Partie. Italien holte die Mannschaft in der zweiten Halbzeit ein und legte zum 2:1 nach.

Mit seinem neuen Rekord löst Nedim Bajrami den bisherigen Rekordhalter Dmitri Kirichenko ab, der den Titel seit der EM 2004 innehatte. Laut kicker.de schoss der russische Nationalspieler nach nur 67 Sekunden das schnellste Tor im Spiel Russland gegen Griechenland.

Weitere männliche Rekordhalter sind (nach Zeit):

Emil Forsberg ( Schweden ): 82 Sekunden; EM 2021 Yussuf Poulsen ( Dänemark ): 99 Sekunden, EM 2021 Robert Lewandowski ( Polen ): 100 Sekunden, EM 2016 Luke Shaw ( England ): 116 Sekunden, EM 2021

Übrigens: Wussten Sie schon, dass so mancher deutscher Fußballclub einen Spitzenverdienst von bis zu 377 Millionen Euro hat? Oder, dass Fußballer Neymar da Silva Santos Júnior einer der sechs reichsten Fußballern der Welt ist?