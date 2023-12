Das sind die größten Städte der Welt

Dicht, historisch und einzigartig – Großstädte haben einiges zu bieten. Entdecken Sie hier die Top 10 der größten Städte der Welt.

In der heutigen Welt spielen Großstädte eine bedeutende Rolle. Sie sind Orte, an denen Tradition und Moderne verschmelzen. In diesem Artikel werfen wir daher einen Blick auf die 10 größten Städte der Welt und entdecken, was sie so einzigartig macht. Neben Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte wird auch die meistgesprochene Sprache der jeweiligen Stadt genannt.

Wie wurden die größten Städte der Welt ermittelt?

Die Größe einer Stadt kann durch ihre Fläche oder auch ihre Einwohnerzahl bestimmt werden. Die hier verwendete Auflistung stammt vom Statistischen Bundesamt. Wichtig: die Einwohnerzahlen sind für die jeweiligen Ballungsräume angegeben. Das bedeutet, dass hier auch die umliegenden Gebiete über die klassischen Stadtgrenzen hinaus berücksichtigt wurden.

Tokio ist die größte Stadt der Welt

Die Hauptstadt Japans zieht zahlreiche Bewohner aus den umliegenden Regionen an, denn in der Stadt werden eine Vielzahl an lukrativen Arbeitsplätzen angeboten. Laut den Angaben von Statista machen die Bewohner der Hauptstadt insgesamt 10 Prozent der Bevölkerung des gesamten Landes aus.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 37,2 Millionen

im : 37,2 Millionen Bevölkerungsdichte : über 6000 Einwohner pro Quadratkilometer

: über 6000 Einwohner pro Sprache: Japanisch

Platz 2: Delhi zählt zu den größten Städten der Welt

Delhi, die Großstadt im Norden Indiens begeistert seine Bewohner und Besucher mit historischen Sehenswürdigkeiten, zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und einer vielfältigen Küche. Außerdem hat die Großstadt gemäß den Angaben von Invest India das größte U-Bahn-Netz des Landes.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 32,9 Millionen

im : 32,9 Millionen Bevölkerungsdichte : 11.320 Einwohner pro Quadratkilometer

: 11.320 Einwohner pro Sprache: Hindi

Shanghai ist auf Platz 3 der größten Städte der Welt

Chinas größte Stadt zählt zu den größten Metropolen der Welt. Shanghai ist eine Stadt in Bewegung, denn laut den Angaben von Statista erlebt die Stadt viel Migration und hat eine rasant alternde Bevölkerung.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 29,2 Millionen

im : 29,2 Millionen Bevölkerungsdichte : knapp 4000 Einwohner pro Quadratkilometer

: knapp 4000 Einwohner pro Sprache: Mandarin, allerdings ist der Wu-Dialekt in dieser Stadt besonders verbreitet.

Der 4. Platz der größten Städte der Welt wird von Dhaka belegt

Dhaka ist die Hauptstadt des südasiatischen Staats Bangladesch. Gemäß den Angaben des BMZ ist Bangladesch der Staat mit der weltweit höchsten Bevölkerungsdichte.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 23,2 Millionen

im : 23,2 Millionen Bevölkerungsdichte : 29.000 Einwohner pro Quadratkilometer

: 29.000 Einwohner pro Sprache: Bangla

Platz 5: São Paulo ist einer der größten Städte der Welt

Gegründet wurde São Paulo im 16. Jahrhundert von jesuitischen Priestern und galt viele Jahre als kleine Siedlung. Inzwischen ist diese Großstadt das wirtschaftliche Herz Brasiliens.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 22,6 Millionen

im : 22,6 Millionen Bevölkerungsdichte : 8000 Einwohner pro Quadratkilometer

: 8000 Einwohner pro Sprache: Portugiesisch

Mexico-Stadt belegt Platz 6 der größten Städte der Welt

Mexikos pulsierende Hauptstadt liegt in der Mitte des Landes. Gemäß den Angaben von Statista geht die Gründung der Stadt auf die Legende eines mystischen Adlers, der eine Schlange verschlang, zurück.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 22,3 Millionen

im : 22,3 Millionen Bevölkerungsdichte : über 6100 Einwohner pro Quadratkilometer

: über 6100 Einwohner pro Sprache: Spanisch

Kairo ist auf Platz 7 der größten Städte der Welt

Bekannt für die antiken Pyramiden von Gizeh und die Sphinx ist die Region in und um Ägyptens Hauptstadt Kairo ein beliebtes Reiseziel. Diese Stadt ist zudem auch die größte Stadt Ägyptens.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 22,2 Millionen

im : 22,2 Millionen Bevölkerungsdichte : knapp 9600 Einwohner pro Quadratkilometer

: knapp 9600 Einwohner pro Sprache: Ägyptisch-Arabisch

Platz 8: Peking zählt zu den größten Städten der Welt

Peking ist kulturelles und politisches Zentrum der Volksrepublik China. Laut den Angaben von Statista legte die kommunale Regierung in den vergangenen Jahren einen großen Wert auf die Umstrukturierung und Entwicklung der Stadt. Aufgrund der überlasteten Infrastruktur und der Luftverschmutzung wurden bestimmte Industrien und Verwaltungseinheiten in Gebiete außerhalb der Stadt verlagert.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 21,8 Millionen

im : 21,8 Millionen Bevölkerungsdichte : 1300 Einwohner pro Quadratkilometer

: 1300 Einwohner pro Sprache: Mandarin

Mumbai belegt den vorletzten Platz der größten Städte der Welt

Mumbai, die Großstadt an der indischen Westküste, steht für unbegrenzte Möglichkeiten. Als Heimat der Bollywood-Filmindustrie wird in dieser Metropole eine große kulturelle Vielfalt deutlich. Gemäß den Angaben von Statista kämpft die Stadt mit dem überlasteten Verkehrssystem, welches während der Regenzeiten zusätzlich belastet wird.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 21,3 Millionen

im : 21,3 Millionen Bevölkerungsdichte : über 21.000 Einwohner pro Quadratkilometer

: über 21.000 Einwohner pro Sprache: Marathi

Platz 10: Osaka zählt zu den größten Städten der Welt

Osaka, eine der größten Städte der Region ist das Handelszentrum Japans. Der Name Osaka bedeutet übersetzt großer Hügel, da die Stadt von Bergen umgeben ist.

Einwohnerzahl im Ballungsraum : 19 Millionen

im : 19 Millionen Bevölkerungsdichte : 5739 Einwohner pro Quadratkilometer

: 5739 Einwohner pro Sprache: Japanischer Dialekt Osaka (auch Kansaiben genannt)

