Die größte Sandwüste der Welt liegt auf den arabischen Halbinseln

Von Lea Röhrig

Mehr als 650.000 Quadratkilometer - so groß ist die größte Sandwüste der Welt. Um welche Wüste es sich handelt und was sie so besonders macht, lesen Sie in unserem Artikel.

Sand wohin das Auge reicht: Die arabischen Halbinseln sind nicht nur bekannt für ihre schönen Strände, luxuriösen Resorts und faszinierenden Souks. Wer hier Urlaub macht, der wird die über 650.000 Quadratkilometer große Sandwüste wohl kaum übersehen. Doch welchen Namen trägt diese Sandwüste überhaupt und welcher Film wurde hier schon gedreht? Die wichtigsten Infos vorab: Laut geo.de gibt es nicht nur Sandwüsten , sondern viele verschiedene Wüstentypen, wie Küstenwüsten oder Kontinentalwüsten.

, sondern viele verschiedene Wüstentypen, wie Küstenwüsten oder Kontinentalwüsten. Ab wann eine Region als Wüste gilt, ist unterschiedlich. Laut ARD alpha spielen Vegetation, Hitze oder Kälte sowie Wassermangel eine entscheidende Rolle. Das endlose Wüstenpanorama: Rub al-Khali ist die größte Sandwüste der Welt Die größte Sandwüste der Welt ist die Rub al-Khali auf den arabischen Halbinseln. In voller Pracht erstreckt sie sich über ganze 650.000 Quadratkilometer. Laut planet-wissen.de lässt sich der Name der Wüste in etwa übersetzen mit das 'leere Viertel'. Seinen Ursprung hat diese Bezeichnung in den fehlenden Wasserquellen, weshalb die Rub al-Khali kaum bewohnbar ist. Schon gewusst? Die Rub al-Khali ist die größte Sandwüste der Welt - und sogar doppelt so groß wie Deutschland .

der Welt - und sogar doppelt so groß wie . Außerdem nimmt die Rub al-Khali über ein Viertel der Arabischen Halbinsel ein und erstreckt sich damit über insgesamt 4 unterschiedliche Länder: Saudi-Arabien , Jemen , Oman und die Vereinigten Arabischen Emiraten .

Landschaftlich hat die Rub al-Khali vor allem eines zu bieten: Sand. Die rot-orangenen Dünen sind das Merkmal der Wüstenlandschaft und gehen soweit das Auge reicht. Bäume, Sträucher oder Wasserquellen sind, laut nationalgeographic.com eher selten zu entdecken. Die Rub al-Khali ist außerdem ein Ort von extremer Trockenheit und Stille. Die Rub al-Khali als besondere Star-Wars-Drehkulisse Star-Wars-Fans aufgepasst: Vor über 10 Jahren wurde in der größten Sandwüste der Welt der Star-Wars-Film "Das Erwachen der Macht" gedreht. Mit ihren wellenförmigen Sanddünen, die oft Hunderte von Metern hoch sind, eignete sich die Rub al-Khali als der perfekte Drehort für Szenen der siebten Episode der Star-Wars-Filmreihe. Laut spiegel-online.de wurde die Sandlandschaft in einen neuen Star-Wars-Planeten, dem Sandplaneten Jakku umgewandelt. Für Abu Dhabi, die Hauptstadt des Emirats, war der Star-Wars-Dreh 2014 ein voller Tourismus-Erfolg. Wie das Hamburger Abendblatt schreibt, zog es nach Ende des Drehs viele Fans und Touristen für einen persönlichen Besuch in die größte Sandwüste der Welt. Das "Meer ohne Wasser": Die Sahara ist die größte Trockenwüste der Welt Groß, größer, am Größten: Neben Sandwüsten wie die Rub al-Khali gibt es auf der Welt auch verschiedene Trockenwüsten, eine davon ist die Sahara. Mit ganzen 9 Millionen Quadratkilometern erstreckt sie sich über mehrere Länder, darunter Algerien, Ägypten, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien. Schon gewusst? Die Sahara war nicht immer eine Trockenwüste. Auch hier haben mal Sträucher und Bäume geblüht.

war nicht immer eine Trockenwüste. Auch hier haben mal Sträucher und Bäume geblüht. Wer in Deutschland lebt, bekommt von der Sahara eigentlich wenig mit. Bei bestimmten Wetterlagen wird der gelbliche Sand aufgewirbelt und schafft es sogar bis in die Region. Übrigens: Haben Sie schon gewusst, dass die Antarktis auch eine Wüste ist? Wenn nicht, könnte Sie unser Artikel zu: Die größten Wüsten der Welt: Kennen Sie die Top 10? interessieren. Weitere wissenswerte Fakten rund um Wüstenlandschaften und ihre Entstehung: Was sind Passatwinde?, Wie entsteht eine Fata Morgana? und unterwegs in Arizona: Leben in der Wüstenstadt Phoenix.

