Polizisten ziehen betrunkenen Mann aus der Nidda

Zwei Polizisten haben einen betrunkenen Mann aus der Nidda im Frankfurter Stadtteil Praunheim gerettet. Ein Zeuge hatte am Montagabend Hilfeschreie am Ufer des Flusses gehört und daraufhin die Polizei gerufen, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später entdeckten die Polizeibeamten einen 55 Jahre alten Mann in der Nidda, der sich nur an einem Ast festhielt. Die Nidda hatte aufgrund von Hochwasser eine erhebliche Strömung und war bei einer Außentemperatur von minus zwei Grad entsprechend kalt.

Die beiden Beamten zogen den Mann aus dem Fluss, indem sie sich knietief ins Wasser stellten und sich aneinander festhielten. Stark unterkühlt wurde der Mann auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Nach Angaben der Polizei war er alkoholisiert.