Ronela Hajati: Die ESC-Kandidatin aus Albanien im Porträt

Die Sängerin Ronela Hajati geht im Eurovision Song Contest 2022 für Albanien ins Rennen. Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos zur Kandidatin aus Albanien.

Am 10. Mai beginnt auch dieses Jahr wieder der Eurovision Song Contest. Bereits zum 66. Mal findet der Wettbewerb statt, diesmal in Turin. Seit 2004 nimmt auch Albanien jährlich am ESC teil.

Erstmals waren beim albanischen Vorentscheid "Festivali i Këngës" auch nicht-albanischsprachige Lieder zugelassen. Dennoch setzte sich die Sängerin Ronela Hajati mit ihrem auf albanisch gesungenen Song "Sekret" gegen ihre Konkurrenz durch.

Doch wer ist die hierzulande noch weitestgehend unbekannte Sängerin? Hier erfahren Sie alles über Ronela Hajati und ihren Song "Sekret", mit dem sie am ESC teilnimmt.

Video: dpa Exklusiv

Ronela Hajati im Porträt: Wer repräsentiert Albanien beim ESC 2022?

Schon als Kind machte Ronela Hajati die ersten Schritte in Richtung einer Bühnenkarriere. Sie kam früh mit der Musik in Berührung und lernte bereits als Grundschulkind Klavierspielen. Doch auch das Tanzen faszinierte sie, weshalb sie zusätzlich zu ihrem Klavier- auch Ballettunterricht nahm.

So richtig begann ihre musikalische Karriere mit ihren ersten Veröffentlichungen. Bereits seit 2006 veröffentlicht die Sängerin ihre Songs in Albanien. Dabei hat sie ihren Erfolg hart erarbeitet und schaffte es seit 2017 immer wieder mit Top-Platzierungen in die albanischen Charts. Ihre Teilnahme am ESC-Vorentscheid "Festivali i Këngës" wurde bereits im November 2021 bekannt. Nachdem sie dieses im Dezember vergangenen Jahres gewann, wird sie nun Albanien beim ESC 2022 in Turin vertreten.

Der ESC-Song "Sekret" der albanischen Kandidatin Ronela Hajati

Der Song, mit dem Ronela Hajati das diesjährige "Festivali i Këngë" gewann und mit dem sie am ESC teilnimmt, heißt "Sekret". Das ist albanisch und bedeutet so viel wie "Geheimnis". Der Liebessong handelt davon, dass sie ihrem Freund von den Geheimnissen der Liebe erzählen will. Ebenso wie auch der Text, lässt auch die Performance nichts an Erotik vermissen. Der rhythmusbetonte Song wartet mit einer bombastischen Tanz-Choreographie auf.

Geschrieben wurde der Song vom Producer Marko Polo, der auch am Song des Zweitplazierten des "Festivali i Këngë" beteiligt war. Den Text zu "Sekret" hat Ronela Hajati jedoch selbst geschrieben. Für den ESC musste der Song allerdings gekürzt werden. Das Klavierspiel zu Beginn musste weichen, stattdessen beginnt der Song nun mit einem Chor. Danach nimmt "Sekret" sehr schnell an Fahrt auf, was nicht zuletzt an der nicht unerheblichen Zahl an Background-Tänzern liegt.

Die wohl bedeutendste Änderung am Song ist jedoch, dass die erste Strophe nun größtenteils auf englisch gesungen wird, während das Original noch komplett auf albanisch gesungen wurde.

Reaktionen auf den ESC-Song "Sekret"

Die Reaktionen auf ihren Sieg im Vorentscheid fielen in Albanien gemischt aus. Einige ehemalige albanische ESC-Teilnehmer kritisierten, dass sie gar nicht verstünden, worum es in dem Song eigentlich gehen solle. Andere wiederum lobten Hajati für ihren "verdienten Sieg".

Sich selbst können die Zuschauer am 10. Mai einen Eindruck machen, wenn Ronela Hajati das Halbfinale des ESC mit ihrem Song "Sekret" eröffnet.