Rosenmontag in Mainz 2023: Alle Infos zur Umzugs-Übertragung

Alle Informationen zum Rosenmontagsumzug in Mainz und der Übertragung in TV und Stream sowie den Motivwagen 2023 gibt es hier.

Seit 1838 gibt es den Rosenmontagszug bei der Mainzer Fastnacht, der auch als "närrischer Lindwurm" bezeichnet wird. Der Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V musste die Route seitdem ganze 35 Mal ändern, denn inzwischen hat der Umzug eine Länge von neun Kilometern erreicht. Die Zugstrecke beträgt insgesamt ungefähr 7,2 Kilometer - der Weg durch Teile der Mainzer Altstadt war dadurch aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr machbar.

Noch ein paar weitere Zahlen zur "Meenzer Fassenacht" und dem Umzug am Rosenmontag in Mainz: Im Jahr 2018 beteiligten sich "8.800 Menschen, 139 Zugnummern [...] davon waren 7 Musikgruppen, 2124 Musiker, 107 Reiter, 3 Zugpferde, 161 Närrische Wagen, Motivwagen und Komitees, 113 Traktoren und Zugmaschinen (PKW/LKW) sowie 92 Fahnen- und Schwellkoppträger" (Quelle: Mainzer Fastnacht eG). In diesem Jahr werden knapp 10.000 Menschen erwartet.

Auch heute zieht der Rosenmontagszug 2023 wieder durch Mainz, und mit ihm die Motivwagen mit verschiedensten Botschaften. Das Motto in diesem Jahr: "In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz". Wo Sie den Umzug live im TV und Stream verfolgen können, wer den Umzug durch Mainz moderiert und welche Motivwagen es gibt - all das erfahren Sie hier.

So sehen Sie den Rosenmontagsumzug in Mainz 2023 am 20. Februar

Wie auch beim Umzug in Köln übernimmt die ARD und eine der Rundfunkanstalten, in diesem Fall der SWR, die Übertragung des Mainzer Fastnachtumzugs am 20. Februar 2023. Der Rosenmontagsumzug in Mainz 2023 wird in der ARD gezeigt: Die Highlights laufen heute von 12.15 Uhr bis 14.00 Uhr im Stream. Der SWR zeigt den Umzug bereits am 10.30 Uhr, Startschuss ist die charakteristische Karnevals-Uhrzeit 11.11 Uhr - ebenfalls im Stream. Zusätzlich können die Live-Übertragungen des Mainzer Umzugs auch im linearen Fernsehen gesehen werden.

Wer moderiert den "närrischen Lindwurm" in Mainz?

Für die ARD stehen Moderatorin Patricia Küll und der Präsident des Mainzer Carneval Clubs Florian Sitte vor der Kamera. Der Mainzer Kabarettist Sven Hieronymus fängt die Stimmung vom Festzug und den Umzugswagen ein.

Für den SWR sind Anna Lena Dörr und Arndt Reisenbichler im Einsatz.

Welche Motivwagen gibt es 2023 beim Rosenmontagsumzug in Mainz?

Der Mainzer Carnevals Verein hat die Motivwagen für den närrischen Lindwurm bzw. den Mainzer Rosenmontagsumzug vorgestellt, der SWR hat eine Bildergalerie erstellt. Wir verraten Ihnen die Themen:

Putin und der Ukraine-Krieg

Donald Trump und die Präsidentenwahl in den USA

und die in den Cosco und der Hamburger Hafen

und der Rheinland-Pfalz-Innenminister Michael Ebling

Die WM in Katar

Die deutsche Wirtschaft und die beiden Nordstream-Pipelines

und die beiden Nordstream-Pipelines Proteste in Iran

Energiewende in Mainz

in Olaf Scholz als "Scholzomat"

als "Scholzomat" Putin, Russland und die EU

(AZ)