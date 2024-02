Daniela Klette war RAF-Terroristin – und die nette Nachbarin von nebenan

Von Rudi Wais - vor 32 Min.

Sie grüßte freundlich, gab Schülern Nachhilfe – und war eine der meistgesuchten Verbrecherinnen. Nun ist Daniela Klette in Haft. Welche Taten kann man ihr nachweisen?

Am 27. Juni 1993 ist der Spuk vorbei. Tief in der mecklenburgischen Provinz, im beschaulichen Bad Kleinen, sterben bei einem Schusswechsel mit der Polizei ein junger Beamter und der Terrorist Wolfgang Grams. Seine Komplizin Birgit Hogefeld wird festgenommen. Beide sind Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF), die Deutschland über fast drei Jahrzehnte mit ihrem Kampf gegen alles Etablierte in Atem gehalten hat. 34 Menschen fallen ihren Anschlägen zum Opfer – darunter Spitzenmanager wie Hanns-Martin Schleyer, Jürgen Ponto oder Alfred Herrhausen, aber auch Menschen, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind wie der Polizist Michael Newrzella in Bad Kleinen.

Was Grams und Hogefeld dort wollten, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Ein V-Mann hatte den Ermittlern erzählt, dass die beiden dort mit anderen gesuchten Terroristen verabredet waren – die aber werden an jenem Sonntagnachmittag nicht gefasst. Nach allem, was man vermutet, entkommen sie in einem alten Opel Kadett, in dem auch Daniela Klette gesessen haben soll, die am Montagabend nach mehr als 30 Jahren auf der Flucht in Berlin festgenommen wurde. Drei Monate vor Bad Kleinen soll sie auch an einem Sprengstoffanschlag auf das Gefängnis im hessischen Weiterstadt beteiligt gewesen sein, dem letzten Attentat der RAF.

