Prinzessin Kate äußert sich zu Verdacht der Bildmanipulation

Ein Bild von Prinzessin Kate mit ihren Kindern sorgt für Verwirrung: Es enthält offensichtliche Bearbeitungen. Das räumt nun auch die Prinzessin selbst ein.

Nach Vorwürfen der Bildmanipulation an einem royalen Familienfoto hat Prinzessin Kate die Verantwortung übernommen. Wie viele Amateurfotografen experimentiere sie mit Bildbearbeitung, sie entschuldige sich für jegliche Verwirrung, schrieb die Prinzessin von Wales am Montag auf der Plattform X (vormals Twitter). Aus Palastkreisen hieß es, Kate habe kleinere Änderungen vorgenommen.

"Wie viele Amateur-Fotografen experimentiere ich mit Bildbearbeitung. Ich wollte meine Entschuldigung zum Ausdruck bringen für jegliche Verwirrung, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, hervorgerufen hat. Ich hoffe, dass alle, die feiern, einen sehr schönen Muttertag haben", schrieb sie auf Twitter.

Nachrichtenagenturen zogen Foto nach Manipulationsverdacht zurück

Der Palast hatte das Bild zunächst am Sonntag anlässlich des britischen Muttertags auf X veröffentlicht. Es handelt sich um das erste offizielle Bild der 42-Jährigen seit ihrer Bauch-OP im Januar. Mehrere internationale Nachrichtenagenturen zogen das Bild am Sonntagabend wegen Manipulationsverdachts zurück.

Wie die US-Agentur Associated Press (AP) am Abend mitteilte, kam sie nach genauer Überprüfung jedoch zu dem Schluss, es scheine von der Quelle "auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht. Das Foto zeigt eine Inkonsistenz" in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte, so die Begründung für die Zurückziehung durch AP. Reuters zog das Bild ebenfalls zurück. Auch die Deutsche Presse-Agentur hat das Foto inzwischen zurückgezogen. (dpa)