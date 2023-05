Voll retro: König Charles will bei seiner Krönung alte Kleidung auftragen

König Charles III. will zu seiner Krönung alte Kleidung auftragen. Seine Frau sieht das ein bisschen anders, und billig werden die Feierlichkeiten nicht werden.

Als König Charles III. Ende März Deutschland einen Besuch abstattete, war die Verwunderung erst mal groß: Statt in schicker Garderobe machte das neue Oberhaupt der Royals seine Aufwartung in geflickten Anzügen und abgenutzten Schuhen. Das war kein Versuch, sich an die Hipster der deutschen Hauptstadt Berlin anzupassen, sondern ein Konzept: Nachhaltigkeit. Er trage seine Sachen, solange er noch reinpasse und sie nicht auseinanderfallen: "Ich gehöre zu den Menschen, die es hassen, etwas wegzuwerfen." Deswegen wird auch seine Inthronisation als König, die für Samstag angesetzt ist, voll retro werden.

Bei der Krönung trägt König Charles Kleidung seines Opas

Wie Charles ankündigte, wird er für die Feier keinen Termin bei seinem Schneider ausmachen, sondern die alte Kleidung seiner Vorfahren auftragen, die teils aus dem Jahr 1821 stammt. Dies sei schließlich "im Interesse der Nachhaltigkeit und der Effizienz", wie der Buckingham-Palast mitteilte. So sollen die Handschuhe, die sein Großvater George VI. bei seiner Krönung getragen hatte, ebenso zum Einsatz kommen wie dessen "Colobium Sindonis", ein langes weißes Leinenhemd. Auch einen neuen Schwertgürtel braucht es nicht – Charles bedient sich auch hier bei Opa. Echt ein feiner Zug.

So ganz nachhaltig und kostengünstig wird die Feierlichkeit des neuen Königs aber nicht ganz, allen alten Klamotten vom Opa zum Trotz. Für das kommende Wochenende werden über 3000 Straßen gesperrt. Schätzungen zufolge wird die Krönungszeremonie zwischen 56 und 113,7 Millionen Euro kosten. Und überhaupt: Die neue Königin Camilla wird eine neue (!) Robe tragen, die eigens für die Feier geschneidert wurde. Darauf sollen Insekten zu sehen sein, weil das Paar so naturverbunden ist. Hört sich zwar schön an und sieht wohl auch gut aus, ist aber eben auch frisch vom Schneider. Wenn das mal keinen Ärger mit dem neuen König gibt!